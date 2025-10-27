El Campeonato Nacional 2025 tiene nombre y apellido. Coquimbo Unido está a noventa minutos de alcanzar la gloria máxima y bordar su primera estrella en la Primera División del fútbol chileno. El equipo de Esteban “Chino” González ha sido el protagonista absoluto del torneo y llega a la fecha 26 con la mesa servida para hacer historia.

Tras vencer 1-0 a O’Higgins en un partido dramático, con un penal atajado por Diego “Mono” Sánchez en los descuentos, el “Pirata” quedó a un paso del título. Aunque no pudo celebrar antes debido al triunfo de Universidad Católica en el Clásico Universitario sobre la U de Chile, la fiesta ya está armada en el Francisco Sánchez Rumoroso, donde los aurinegros podrían sellar una campaña perfecta.

⚽ ¿Qué necesita Coquimbo Unido para ser campeón del fútbol chileno?

La ecuación es simple: si Coquimbo vence a Unión La Calera, será campeón. Con 62 puntos en 25 fechas, el conjunto aurinegro podría llegar a 65 unidades, una cifra imposible de alcanzar para sus perseguidores.

Incluso si empata o pierde, el título podría confirmarse igual. En ese caso, el equipo de González deberá esperar que Universidad Católica, su escolta con 51 puntos, no gane su partido ante O’Higgins.

Si los cruzados empatan o caen, el campeonato quedará automáticamente en manos del elenco nortino.

🔥 ¿Por qué esta campaña de Coquimbo ya es histórica?

El equipo “pirata” ha firmado una de las mejores temporadas en la historia del fútbol chileno reciente. Solo perdió un partido en toda la primera rueda (2-0 ante Colo Colo) y luego encadenó 13 victorias consecutivas, incluyendo triunfos sobre la U, la UC, Colo Colo y Palestino.

Con una defensa sólida, un plantel comprometido y un técnico que logró identidad y convicción, Esteban “Chino” González transformó a Coquimbo en un equipo implacable. Su fútbol intenso, vertical y disciplinado lo llevó a dominar de principio a fin, dejando sin respuesta a los grandes del país.

🏟️ ¿Cuándo y dónde se juega el Coquimbo Unido vs La Calera?

El partido que puede cambiar la historia del club se disputará este domingo 2 de noviembre en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, con un recinto completamente lleno y un ambiente de carnaval en la Región de Coquimbo.

Partido: Coquimbo Unido vs Unión La Calera

Coquimbo Unido vs Unión La Calera Competición: Campeonato Nacional 2025 – Fecha 26

Campeonato Nacional 2025 – Fecha 26 Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo

Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo Hora: 17:30 (hora de Chile)

17:30 (hora de Chile) Transmisión: TNT Sports Premium y HBO Max

📺 ¿Dónde ver el Coquimbo Unido vs La Calera y cómo seguirlo online?

La pasión del fútbol chileno se vive por las pantallas de TNT Sports Premium y en la plataforma HBO Max vía streaming.

🏴‍☠️ ¿Qué pasa si Coquimbo no gana ante La Calera?

Si el conjunto aurinegro empata o pierde, deberá esperar una mano de O’Higgins. Si el cuadro celeste logra quitarle puntos a Universidad Católica, el “Barbón” igualmente se coronará campeón sin importar su resultado.

En cualquier escenario, el título parece cuestión de tiempo: el equipo de González tiene mano y media en la copa y podría cerrar este fin de semana una de las campañas más recordadas en la historia del fútbol chileno.

📅 ¿Podría Coquimbo Unido ser campeón sin jugar?

Sí. Si Universidad Católica no suma puntos suficientes en las próximas fechas, los aurinegros podrían coronarse sin entrar a la cancha, dependiendo de los resultados de sus perseguidores directos.

Sería una consagración histórica para un club fundado en 1958 y que ha tenido brillantes campañas continentales, pero nunca un título nacional en la máxima categoría.

🏟️ Calendario final del “Pirata”

2 de noviembre: vs Unión La Calera (Local)

vs Unión La Calera (Local) 8 de noviembre: vs Palestino (Visita)

vs Palestino (Visita) 23 de noviembre: vs Deportes La Serena (Local)

vs Deportes La Serena (Local) 30 de noviembre: vs Universidad de Chile (Visita)

vs Universidad de Chile (Visita) 7 de diciembre: vs Unión Española (Local)

