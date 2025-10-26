Coquimbo Unido sigue construyendo el camino hacia su primer título y esta jornada lo hizo en Rancagua, donde nuevamente en un duelo apretado superaron a los Celestes y quedaron prácticamente como inalcanzables en el primer lugar y tendrán que rematar su faena la próxima semana en calidad de local.

La lucha por el segundo lugar sigue encendida tras la victoria de U Católica sobre U de Chile y los Cruzados podrían timbrar su participación en la Copa Libertadores 2026.

⚽ El gol de O’Higgins vs Coquimbo Unido por el Campeonato Nacional 2025

La figura del cuadro de Esteban González otra vez se llevó los aplausos, ahora en el inicio del complemento fue quien marcó el único tanto del partido y otra victoria consecutiva para los Piratas. Matías Palavecino en el 46′ estructuró el 1 a 0 final.

Incluso en el final del partido, un polémico penal fue cobrado a los rancagüinos, pero Diego Sánchez le contuvo el tiro a Rabello, sentenciado el ya casi conseguido título.

📑 Estadísticas O’Higgins vs Coquimbo Unido

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 25 O'Higgins 0 1 Descanso : 0 0 Finalizado Coquimbo Unido Felipe Faundez 49′

Moises Gonzalez 51′

Arnaldo Castillo 90′

Juan Diaz 90′ Arnaldo Castillo 90′ Matias Palavecino 46′ Francisco Salinas 45′

Francisco Salinas 45′ Bruno Cabrera 84′

Bruno Cabrera 84′ Manuel Fernandez 90′

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar O’Higgins y Coquimbo Unido?

Por la fecha 26 de Campeonato Nacional, O’Higgins visitará precisamente al nuevo escolta de los Piratas, Universidad Católica, este sábado 11 a las 20:30 horas en el Claro Arena. Coquimbo Unido tendrá su fiesta cuando reciba el domingo 2 de noviembre a las 17:30 horas a U. La Calera.