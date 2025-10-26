U Católica se impuso con gran corazón a U de Chile por 1-0 en el Clásico Universitario en el Claro Arena: Los Cruzados ganaron con un jugador menos y quedaron sublíderes, con la primera opción de ser el Chile 2 para la Copa Libertadores.

Los Cruzados están segundos con 48 puntos y de paso impidieron una celebración de Coquimbo Unido este domingo en el Campeonato Nacional 2025, elenco que deberá esperar al menos un fin de semana más para levantar la copa.

⚽ El gol de U Católica vs U de Chile por el Campeonato Nacional 2025

Alfred Canales hizo el único tanto del compromiso en los 72 minutos de juego: el volante recibió una asistencia de Eduard Bello y ejecutó un remate seco abajo, dejando sin opciones a Gabriel Castellón.

El primer tiempo fue casi todo de U Católica: dos tiros en los palos, de Tomás Asta-Buruaga y Branco Ampuero (con golpe de cabeza). El dominio precordillerano tuvo un bache por la lesión de Cristian Cuevas, pero el equipo se repuso.

En el complemento llegó una nueva incidencia con la expulsión de Gary Medel en los 53 minutos por una fuerte falta contra Lucas Di Yorio, aunque esto no modificó en gran forma la narrativa del duelo, que estaba favorable a la UC.

Sobre el final llegó la peor noticia para U de Chile, incluso más dolorosa que la derrota: Lucas Assadi acusó un tirón en su muslo derecho y es duda para la revancha con Lanús por la Copa Sudamericana, el partido más importante en años para los Azules.

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar U Católica y U de Chile?

El próximo partido de U Católica se jugará el sábado 1 de noviembre a las 18:30 horas ante O’Higgins en el estadio Claro Arena, por la Fecha 26 del Campeonato Nacional 2025.

Por su parte, U de Chile retorna a la cancha este jueves 30 de octubre a las 19:00 horas (de Chile) ante Lanús por la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana 2025 (2-2 en la ida).

📲 Todas las noticias de U Católica, U de Chile y el fútbol chileno las puedes encontrar en nuestro canal de Google Discover de Al Aire Libre.