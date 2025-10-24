O’Higgins recibirá a Coquimbo Unido este domingo 26 de octubre a las 18:30 horas, en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua, por la fecha 25 del Campeonato Nacional 2025.
El conjunto dirigido por Francisco Meneghini llega tras vencer 3-2 a Deportes Iquique en el Tierra de Campeones, mientras que los Piratas de Esteban González derrotaron 1-0 a Colo Colo en el Francisco Sánchez Rumoroso.
En la tabla, Coquimbo Unido lidera con 59 puntos, mientras que O’Higgins está en el tercer puesto con 44 unidades. Ambos equipos buscarán un triunfo que les permita afianzar sus objetivos: el líder para mantener la ventaja y O’Higgins para acercarse al primer lugar.
⏰ O’Higgins vs Coquimbo Unido en vivo, por la Primera División: minuto a minuto
🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan O’Higgins vs Coquimbo Unido?
El partido se disputará este domingo 26 de octubre, a partir de las 18:30 horas, en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua.
- 🗓 Fecha: Domingo 26 de octubre.
- 🕡 Hora: 18:30 horas.
- 🏟 Estadio: Estadio Codelco El Teniente, Rancagua.
📡 ¿Dónde ver en vivo O’Higgins vs Coquimbo Unido?
- 📺 TV: TNT Sports Premium.
- 💻 Streaming: TNT Sports en Max.
- 🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.
🟨 Árbitros del partido entre O’Higgins vs Coquimbo Unido
- Árbitro: Claudio Díaz.
- 1er asistente: Ignacio Cerda.
- 2do asistente: Ignacio Zamora.
- Cuarto árbitro: Cristián Garay.
- VAR: Fernando Véjar.
- AVAR: Juan Serrano.
🔵 El XI de O’Higgins vs Coquimbo Unido por el Campeonato Nacional 2025
- Once probable: Omar Carabalí; Moisés González, Alan Robledo, Juan Ignacio Díaz, Felipe Faúndez; Matías Lugo, Juan Leiva, Bryan Rabello; Francisco González, Martín Sarrafiore y Arnaldo Castillo. DT: Francisco Meneghini.
🏴 El XI de Coquimbo Unido vs O’Higgins por el Campeonato Nacional 2025
- Once probable: Diego Sánchez; Francisco Salinas, Bruno Cabrera, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Sebastián Galani, Matías Zepeda; Sebastián Cabrera, Matías Palavecino, Cristian Zavala; Cecilio Waterman. DT: Esteban González.