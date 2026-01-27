La U de Chile recibió un sorpresivo castigo a solo días de su debut en el Campeonato Nacional. Esto luego que el Tribunal de Disciplina de la ANFP sancionara a todos los hinchas que acudieron a la galería Norte del Estadio Santa Laura el pasado 2 de diciembre en el duelo ante Coquimbo Unido.

Aquella tarde, un grupo de barristas lanzó fuegos artificiales y bengalas, obligando a detener el juego en dos oportunidades. Producto de esta situación, la Primera Sala decidió aplicar esta drástica medida contra los 3.327 aficionados que se apostaron en dicho sector del recinto de Independencia.

Esta situación generó la molestia de quienes se vieron afectados y que nada tuvieron que ver con los desmanes. Por esta razón, desde el Romántico Viajero ofrecerán una solución para compensar lo ocurrido.

🔵 Las soluciones de la U de Chile para los abonados que fueron sancionados ​

Las 3.327 personas sancionadas por el Tribunal de Disciplina no podrán acudir al estreno de la U de Chile en el Campeonato Nacional frente a Audax Italiano. Esto supone un problema, puesto que algunos de ellos ya tenían su lugar asegurado en el partido.

Según reveló Radio ADN, 1.700 hinchas que ya habían comprado sus abonos –los que aseguran su presencia en los 15 partidos de local en el torneo– se encuentran entre los castigados.

Por ello, desde la U analizan dos fórmulas a modo de compensación. La primera es entregar a los 1.700 afectados una entrada para el debut de los universitarios en la Copa de la Liga (torneo en el que no sirve el abono).

La otra medida es facilitar una devolución monetaria proporcional a lo que equivaldría el partido previsto para este viernes a todos aquellos que adquirieron el abono y se vean afectados por esta medida.

⚽ ¿Cuándo juega la U de Chile?

La U de Chile se estrenará en el Campeonato Nacional 2026 este viernes 30 de enero cuando reciba a Audax Italiano en el Estadio Nacional desde las 20:00 horas. Este partido, además, dará el vamos a la competición.

