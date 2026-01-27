Colo Colo continúa preparando su debut en el Campeonato Nacional 2026. Los albos, que se estrenarán visitando a Deportes Limache, esperan tener un mejor año de la mano de Fernando Ortiz y dejar atrás la temporada del centenario.

El equipo popular tuvo una extensa pretemporada, donde participaron de la Serie Río de la Plata y enfrentaron a clubes como Olimpia, Alianza Lima y Peñarol.

Allí sumar minutos los refuerzos y el ‘Tano’ movió sus primeras fichas pensando en el primer partido del torneo. Sin embargo, para el cruce frente a los tomateros no contará con todos sus jugadores, puesto que algunas piezas están descartadas.

😯 Las bajas de Colo Colo para su debut en el Campeonato Nacional

Para su estreno en la Liga de Primera, Colo Colo tiene dos bajas por suspensión. Uno de ellos es Javier Correa, quien está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas desde el torneo pasado.

El otro es Javier Méndez, refuerzo del Cacique para la presente temporada, quien arrastra un castigo desde Peñarol, el cual deberá cumplir en Chile y el cual lo marginará de los primeros dos partidos del torneo.

A los dos suspendidos se sumó Cristián Zavala, quien sufrió una fractura en la rótula de la rodilla derecha en el último partido amistoso de la Serie Río de la Plata, lesión que lo tendrá alrededor de dos meses fuera de las canchas.

La otra baja es Marcos Bolados, delantero que sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, por lo que estará fuera todo el primer semestre.

⚽ ¿Quiénes reemplazarán a las bajas en Colo Colo?

Si bien aún restan algunos entrenamientos para que Fernando Ortiz defina la primera formación de Colo Colo en el Campeonato Nacional, algunos nombres ya toman fuerza en la oncena.

En el caso de Javier Correa, todo indica que será reemplazado por Maximiliano Romero, una de las incorporaciones del equipo para el 2026. Javier Méndez, en tanto, sería suplido por Jonathan Villagra.

Recordar que los albos visitarán a Deportes Limache el próximo sábado 31 de enero a las 12:00 horas en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso en el que será su debut en el torneo.

