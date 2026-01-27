Tras asegurar a cuatro refuerzos para la temporada 2026, la U de Chile espera por su nueva incorporación. Se trata de Marcelo Morales, quien regresará al club para suplir la partida de Matías Sepúlveda, quien emigró a Lanús.

El lateral izquierdo de 22 años no tuvo el paso que esperaba en la MLS y jugó escasos minutos en el New York Red Bulls, por lo que decidió retornar a nuestro país con el objetivo de realzar su carrera.

Su traspaso no ha estado exento de polémicas, puesto que el propio capitán del equipo, Marcelo Díaz, alzó la voz por vuelta del jugador. Pese a ello, Morales llegará en las próximas horas, aunque su arribo ha tardado más de lo esperado.

😨 La travesía de Morales para volver a la U de Chile

El retorno de Marcelo Morales se ha tardado más de lo presupuestado, pero no por problemas en las negociaciones, sino por razones totalmente logísticas. Las condiciones climáticas en Estados Unidos obligaron a retrasar el viaje del jugador a territorio nacional.

El lateral esperaba tomar un avión rumbo a Chile hace algunos días, pero la contingencia meteorológica se lo impidió. Por ello, el formado en la U tuvo que tomar otro vuelo para acercarse al país y sellar su regreso en las próximas horas.

Según reveló la periodista de Radio ADN, Rocío Ayala, Morales se encuentra en Buenos Aires, la cual se espera que sea su última parada antes de llegar a Santiago. “No pasa de hoy, esta noche si los aviones ayudan, llegará al país”, precisó la comunicadora.

Una vez llegue a Chile, el carrilero deberá someterse a los exámenes médicos para sellar su vínculo y posteriormente sumarse a los trabajos de Francisco Meneghini junto al resto de sus compañeros.

⚽ ¿Cuándo juega U de Chile vs Audax Italiano?

Mientras espera por el regreso de Marcelo Morales, la U de Chile está enfocada en su debut en el Campeonato Nacional, el cual será ante Audax Italiano en el partido que dará el vamos a la competición.

Los azules recibirán a los itálicos este viernes 30 de enero desde las 20:00 horas en el Estadio Nacional en el debut de ambas instituciones en la Liga de Primera.

🔗 Para no perderte ningún detalle de la actualidad de la U de Chile sigue a Al Aire Libre.