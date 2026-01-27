En la U de Chile solo piensan en su debut en el Campeonato Nacional 2026. Los azules serán los encargados de dar el vamos a la competición este viernes cuando reciban a Audax Italiano.

Para la presente temporada, los universitarios tienen varios cambios, comenzando por el entrenador: Francisco Meneghini, quien asumió tras la salida de Gustavo Álvarez.

En la antesala del estreno en la Liga de Primera, ‘Paqui’ se refirió a sus primeras semanas al mando del plantel y también reveló cuál es su gran objetivo en la institución.

🔵 Francisco Meneghini y sus primeros días en la U de Chile

En conversación con el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, el entrenador argentino señaló que “la verdad que me he sentido muy bien, muy contento, con mucha confianza. El club, la verdad que ya lo conocía, las instalaciones también, pero se han implementado algunas mejoras. Y la verdad que muy contento con el staff, con la organización. Se está trabajando muy bien. Veo una organización sólida, que respalda a un plantel también muy potente. Así que con mucha confianza para lo que viene”.

Asimismo, ‘Paqui’ manifestó estar conforme con los refuerzos que han llegado y con la conformación del plantel. “Se han conseguido fichar los jugadores que queríamos fichar, tanto la gerencia deportiva como yo. No es fácil, creo que no me había pasado muchas veces. Y llegaron jugadores de mucho nivel y jugadores en las posiciones que necesitamos”, indicó.

🏆 El gran objetivo de Meneghini en la U de Chile

Por otro lado, el estratega trasandino fue consultado por la extensa sequía de la U de Chile sin ser campeón de Primera División y asumió que ese es su gran objetivo. “Lo dije el primer día, se lo dije a Manuel Mayo cuando nos entrevistamos. Le dije ‘hay que ser campeón’. El equipo ha ido dando pasos, el club ha ido dando pasos, viene de dos temporadas, creo que se ha trabajado muy bien con Gustavo, dejó una base importante”, afirmó.

“Un equipo muy importante, tanto tiempo sin ser campeón, haciendo las cosas bien como lo ha hecho en el último tiempo, es lo que toca. Asumo esa responsabilidad, es la presión que tiene que tener un equipo grande y bueno, para eso vine”, sentenció.

