La semana previa al debut nunca es una más, y en Universidad de Chile eso se siente con fuerza. A días de enfrentar a Audax Italiano en el inicio del Campeonato Nacional 2026, el foco dejó de estar únicamente en lo futbolístico y se trasladó a una situación puntual que generó ruido tras el viaje a Perú: el estado físico de Octavio Rivero.

El amistoso ante Universitario dejó sensaciones encontradas, no solo por el resultado, sino también por la imagen del delantero uruguayo, uno de los refuerzos ofensivos más importantes del plantel. Su salida con visibles molestias y una posterior visita a un centro médico activaron las alarmas justo cuando Francisco Meneghini comienza a definir su primer once oficial.

🚨 ¿Qué pasó en Lima y por qué se encendieron las alarmas en la U de Chile?

La preocupación se instaló tras el partido disputado en la capital peruana. Cuando Octavio Rivero abandonó la cancha, su lenguaje corporal no pasó inadvertido y rápidamente surgieron dudas sobre su estado físico de cara al debut.

El lunes siguiente, la inquietud aumentó cuando el delantero no entrenó a la par del plantel y fue visto en la Clínica Meds, un escenario que alimentó la especulación en el entorno azul y entre los hinchas que siguen con lupa cada movimiento en la previa del estreno.

🏥 ¿Por qué Octavio Rivero fue a la Clínica Meds antes del debut?

Con el correr de las horas, el panorama comenzó a aclararse. Según información recabada por La Magia Azul, la visita del delantero uruguayo al centro médico no estuvo relacionada con una lesión muscular ni con secuelas del amistoso en Perú.

Desde el entorno del jugador explicaron que se trató de exámenes de sangre pendientes, trámites médicos habituales asociados a la firma de su contrato y que habían quedado rezagados en medio de la pretemporada y las presentaciones oficiales. Más protocolo que enfermería.

⚽ ¿Está Octavio Rivero disponible para el debut de la U de Chile vs Audax?

La noticia más relevante para Meneghini es que Octavio Rivero se encuentra en condiciones físicas normales y está totalmente disponible para el duelo de este viernes en el Estadio Nacional.

El atacante no presenta molestias derivadas del viaje a Lima y sigue siendo una de las principales cartas ofensivas del plantel, especialmente tras su rendimiento previo ante Santiago Wanderers, donde respondió con goles y protagonismo.

🔥 ¿Quién será el “9” titular de la U de Chile en el inicio del torneo?

Más allá del susto inicial, la situación de Octavio Rivero reabrió un debate que Francisco Meneghini ya venía masticando desde la pretemporada: quién debe liderar el ataque azul en el debut oficial. No es una decisión menor, porque el funcionamiento ofensivo de la U todavía está en construcción y cada alternativa ofrece matices distintos.

Rivero llega con un respaldo concreto. Antes del viaje a Perú, fue titular ante Santiago Wanderers en un amistoso a puertas cerradas y respondió con dos goles, mostrando presencia en el área y lectura de los tiempos. En Lima, si bien su protagonismo fue de más a menos, sigue siendo el delantero que mejor conoce el rol de referencia y el que más minutos ha sumado como “9” puro.

La competencia, sin embargo, está abierta. Juan Martín Lucero aprovechó su oportunidad en el segundo amistoso ante Universitario y marcó el gol del triunfo, un tanto que no pasó inadvertido para el cuerpo técnico. Si bien ingresó con el partido ya resuelto en el duelo con público, su impacto inmediato en el encuentro sin hinchas lo posiciona como una alternativa real para el estreno.

En un plano distinto aparece Eduardo Vargas. El atacante de mayor recorrido internacional del plantel ha sido probado como segunda punta y también como acompañante del “9”, pero hasta ahora no ha logrado gravitar como se espera en un esquema que exige retroceso, presión y claridad en los últimos metros. Su jerarquía es indiscutida, pero su encaje táctico sigue siendo una incógnita.

Con ese escenario, Meneghini evalúa varias rutas: apostar por un solo centrodelantero, combinar dos “9” referenciales o ajustar el dibujo para no resignar equilibrio defensivo. La elección del “9” no será solo un nombre en la planilla: marcará la identidad del primer once oficial y dará pistas claras sobre la idea de juego que el técnico quiere instalar desde el arranque.

📰 En resumen

Una situación médica generó inquietud en la U tras el viaje a Lima

Octavio Rivero fue visto en la Clínica Meds, pero no por lesión

La visita respondió a exámenes de rutina pendientes

El delantero está disponible para el debut ante Audax

Meneghini define su primer once con Rivero, Lucero y Vargas en carrera

