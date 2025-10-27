El fútbol chileno se prepara para escribir un nuevo capítulo en su historia. A las puertas de la fecha 26 del Campeonato Nacional 2025, Coquimbo Unido podría alcanzar algo inédito: su primer título de Primera División en 67 años de historia.

El elenco aurinegro, dirigido por Esteban “Chino” González, vive una campaña de ensueño. Con 62 puntos en 25 jornadas, solo una derrota y una racha de 13 triunfos consecutivos, el “Pirata” ha superado a gigantes como U de Chile, Universidad Católica, Colo Colo y Palestino, consolidándose como el mejor equipo del torneo. Si logra sumar al menos dos empates en las cinco fechas restantes, se coronará campeón y pasará a integrar la lista histórica de clubes campeones del fútbol chileno que lidera Colo Colo.

¿Qué equipo chileno tiene más títulos de la Primera División?

El máximo ganador de la competencia nacional es Colo Colo, ya que el equipo blanco y negro ha logrado alzar el trofeo 34 veces. Su más cercano perseguidor es su clásico rival, Universidad de Chile, quien ha logrado campeonar 18 veces. El equipo que cierra el podio y supera el límite de los diez campeonatos es Universidad Católica, al ganar 16 veces.

Posición Club Títulos 🥇 Colo Colo 34 🥈 Universidad de Chile 18 🥉 Universidad Católica 16 4° Cobreloa 8 5° Unión Española 7 6° Everton 4 7° Santiago Wanderers 3 7° Huachipato 3 9° Palestino 2 10° Cobresal 1 10° Unión San Felipe 1 10° Santiago Morning 1

🏅 ¿Qué equipos fueron tetracampeones en Chile?

En toda la historia del Campeonato Nacional, solo dos clubes han logrado un tetracampeonato (cuatro títulos consecutivos):

Colo Colo , entre 2006 y 2007 , cuando existían los torneos Apertura y Clausura.

, entre , cuando existían los torneos Apertura y Clausura. Universidad Católica, entre 2018 y 2021, bajo el formato de torneos anuales.

Ambos tetracampeonatos marcaron eras doradas: el del Cacique con figuras como Matías Fernández y Arturo Vidal; y el de los Cruzados con referentes como Fuenzalida, Dituro y Aued.

🔥 ¿Qué clubes campeones hoy no están en Primera División?

Varios campeones históricos hoy militan en la Primera B o fuera de la élite del fútbol chileno.

Entre ellos destacan Cobreloa, Santiago Wanderers, Cobresal (que ha alternado ascensos y descensos) y Unión San Felipe, que fue campeón nacional en 1971.

Este dato refleja la competitividad del torneo y cómo los ciclos deportivos pueden cambiar drásticamente en pocas temporadas.

📚 ¿Desde cuándo se juega el Campeonato Nacional de Chile?

El primer torneo profesional se disputó en 1933, con ocho equipos fundadores. Desde entonces, el formato ha variado entre torneos largos, cortos y sistemas mixtos, hasta llegar al modelo actual de 16 equipos con 30 fechas anuales.

