Coquimbo Unido vive días de ilusión y orgullo. A pocos días del cierre del Campeonato Nacional 2025, el elenco aurinegro se mantiene en la cima de la tabla y depende de sí mismo para alcanzar su primer título de Primera División, un sueño largamente postergado para una de las hinchadas más fieles del país.

Este presente histórico llega justo cuando el club celebró su 67º aniversario, conmemorando más de seis décadas de pasión, resistencia e identidad porteña. Fundado el 15 de agosto de 1958, tras la fusión de Coquimbo FC y Unión FC, el “Pirata” ha sabido forjar un camino lleno de esfuerzo, ascensos memorables y campañas continentales que marcaron época.

En Alairelibre.cl repasamos su palmarés completo, sus grandes figuras y los momentos que hicieron de Coquimbo Unido un verdadero símbolo del fútbol chileno.

⚽ ¿Cuántos títulos oficiales tiene Coquimbo Unido?

Coquimbo Unido nunca ha sido campeón de la Primera División, pero suma cuatro títulos oficiales de Primera B, logrados en las temporadas:

🏆 1962, 1977, 2014 (Clausura) y 2018.

Cada campeonato fue clave para su retorno a la élite del fútbol chileno, marcando etapas de renacimiento deportivo. El ascenso de 1977 bajo Ramón Climent consolidó al club en el norte; el de 2014, con Patricio Graff, devolvió la ilusión tras años difíciles; y el de 2018, bajo la misma conducción, reafirmó su identidad competitiva y su regreso triunfal a Primera División.

📊 Palmarés oficial:

Finalista del Torneo Apertura: 2005

Primera B de Chile (4): 1962, 1977, 2014 (Clausura), 2018

Subcampeonato de Primera División: 1991

🏆 ¿Qué títulos nacionales ha ganado Coquimbo Unido?

En torneos nacionales, los “Piratas” han levantado cuatro títulos de Primera B, además de firmar dos campañas inolvidables en la división de honor:

🥈 1991: Subcampeón de Primera División, detrás de Colo Colo.

Subcampeón de Primera División, detrás de Colo Colo. 🥈 2005: Finalista del Torneo Apertura frente a Unión Española.

Cada ascenso fue celebrado con orgullo por una hinchada que convirtió el Francisco Sánchez Rumoroso en uno de los estadios más imponentes del país.

🌍 ¿Cuál ha sido la mejor campaña internacional de Coquimbo Unido?

Su mayor logro a nivel continental llegó en la Copa Sudamericana 2020, cuando alcanzó las semifinales, siendo el mejor rendimiento de un club chileno en años recientes.

📜 Campaña histórica 2020:

Derrotó 3-1 a Aragua (VEN).

Goleó 5-0 a Estudiantes de Mérida (VEN).

Superó 2-0 a Sport Huancayo (PER) en octavos.

Eliminó a Junior (COL) por gol de visitante en cuartos (2-2 global).

Cayó ante Defensa y Justicia (ARG), posterior campeón.

Además, disputó la Copa Libertadores 1992 y la Copa Sudamericana 2024, donde participó en fase de grupos.

🏴‍☠️ ¿Cuál fue la mejor campaña de Coquimbo Unido en Primera División?

El punto más alto fue el subcampeonato de 1991, donde finalizó a cinco puntos del campeón Colo Colo. Esa campaña histórica le dio su primera clasificación a la Copa Libertadores, siendo el primer equipo de la Región de Coquimbo en disputar el torneo continental.

También brilló en el Apertura 2005, alcanzando la final con figuras como Marcelo Corrales, Carlos Carmona y Pedro Acevedo, en una temporada recordada por su garra y su mística porteña.

⭐ ¿Quiénes son las leyendas y goleadores históricos de Coquimbo Unido?

Varias figuras marcaron generaciones en el club:

🧱 Luis Corvalán: Capitán y referente de los 90, líder del plantel que clasificó a Libertadores.

Capitán y referente de los 90, líder del plantel que clasificó a Libertadores. ⚽ Eugenio Julio: Máximo goleador histórico con 102 goles .

Máximo goleador histórico con . ⚽ Marcelo Corrales: Máximo artillero del club en Primera División con 55 goles.

📈 ¿Cómo fue la última temporada de Coquimbo Unido?

En el Campeonato Nacional 2024, Coquimbo Unido terminó octavo, con 45 puntos, igualando al séptimo lugar pero quedando fuera de torneos internacionales por diferencia de goles.

Con Fernando Díaz en la banca, el equipo consolidó una base competitiva que hoy lo tiene peleando palmo a palmo el título de Primera División 2025.

📢 Sigue en Al Aire Libre toda la cobertura del Campeonato Nacional 2025 y el camino de Coquimbo Unido en busca de su primera corona en la máxima categoría.