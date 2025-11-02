Pura sonrisa y felicidad hay en Coquimbo Unido luego de proclamarse campeones de la Primera División del fútbol chileno, una gesta que el elenco de la Cuarta Región atesorará por mucho tiempo al significar su bautismo de títulos en la categoría de honor de nuestro país.

En esta excelsa campaña de Coquimbo hubo pilares en el plantel que empujaron a concretar el objetivo, entre ellos el arquero Diego Sánchez, el volante Matías Palavecino o el panameño Cecilio Waterman, y precisamente fue este último quien no ocultó su emoción e hizo un especial agradecimiento a un ex jugador del cuadro pirata por ayudarlo a aterrizar en el equipo de la Cuarta Región.

⚫🟡🤛 ¡Un tipo agradecido!



Cecilio Waterman no escondió su felicidad tras alcanzar la estrella de la #LigaDePrimera 2025 con Coquimbo Unido. Además, el panameño resaltó un gesto que tuvo Rodrigo Holgado con él.



¡Disfruta de lo mejor del fútbol chileno! Suscríbete a… pic.twitter.com/q1lbzCFald — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) November 2, 2025

👏 Waterman agradeció a un colega y ex Coquimbo por poder vestir la camiseta pirata

Muy conmovido por poder gritar campeón con Coquimbo este domingo, Waterman dialogó con la transmisión oficial de TNT Sports y comenzó haciendo un repaso de lo que es este momento para la carrera que ha tenido en Chile. “Me tocó descender con la U de Conce y ellos ascendieron, ayer. Ahora me toca ser campeón y lo único que puedo decir es que soy un agradecido con la gente de Chile. En Perú no lo pasé bien y mira cómo es la vida. Fui al América de Cali y ahora Coquimbo me recibió y somos campeones”, lanzó el atacante centroamericano.

“Agradezco a Rodrigo Holgado. Sin él, no estaría aquí. Fue él quien llamó al presidente y les dijo que yo estaba disponible. Uno tiene que ser un agradecido de la vida”, añadió el “Hombre Agua”.

Dicho agradecimiento de Waterman con Holgado, ex goleador coquimbano y actualmente en el fútbol de Colombia, tiene que ver con una situación que vivió el panameño a inicios de este 2025, cuando estuvo a solo un detalle de haber firmado con América, pero un cambio en los términos del contrato terminaron por derrumbar la negociación, luego de aquello recaló en Coquimbo y este domingo se consagró con el título de campeón del fútbol chileno.