El “Campanil” vivió un reestreno soñado en la división de honor del fútbol chileno. En un partido disputado en la Región del Biobío, el elenco penquista desafió todos los pronósticos y se dio el gusto de vencer al campeón vigente, sumando tres puntos vitales en un arranque de torneo que no pasó desapercibido.

Lo que en la previa se presentaba como una prueba exigente para el recién ascendido, terminó siendo una muestra de carácter y convicción. Universidad de Concepción supo cerrar los caminos, neutralizó las principales armas ofensivas de Coquimbo Unido y, con un hombre de más, aprovechó su momento para golpear justo cuando el partido lo pedía, firmando así uno de los primeros grandes golpes del Campeonato Nacional 2026.

⚽ El batacazo de Luis Rojas para darle la victoria al “Campanil”

El encuentro, disputado este hoy, sábado 31 de enero, a las 15:30 horas en el Estadio CAP de Talcahuano, fue una intensa batalla desde el pitazo inicial del juez Héctor Jona. La fricción y el juego cortado marcaron el trámite hasta que, en el arranque del segundo tiempo, el partido encontró su punto de quiebre.

En el minuto 51, Francisco Salinas vio la tarjeta roja tras una acción que dejó a Coquimbo Unido con un hombre menos. La infracción no fue sancionada como falta, por lo que el juego se reanudó directamente desde el lateral, una decisión que terminó siendo determinante para el desenlace del compromiso.

Desde esa reposición, Universidad de Concepción construyó una jugada colectiva que encontró mal parado al elenco pirata. El balón le quedó servido a Luis Rojas, quien no dudó y sacó un fusilazo que dejó sin reacción al arquero Diego Sánchez, decretando el 1-0 definitivo y desatando la euforia del Campanil en su regreso a Primera División.

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 1 Universidad de Concepción 1 0 Descanso : 0 0 Finalizado Coquimbo Unido Luis Rojas 53′ Osvaldo Gonzalez 37′

Moises Gonzalez 45′

Cristhofer Mesias 48′ Alejandro Maximiliano Camargo 17′

Alejandro Maximiliano Camargo 17′ Francisco Salinas 26′

Francisco Salinas 26′ Dylan Glaby 73′

🛡️ La defensa del Campanil que anuló al campeón Coquimbo Unido

Con la ventaja en el marcador y superioridad numérica, el “Campanil” leyó rápido el partido y lo administró con inteligencia. Coquimbo Unido buscó el empate, pero chocó con una defensa sólida, liderada por Osvaldo González, bien secundado por Leonel González, Moisés González y Antonio Díaz.

El orden defensivo de Universidad de Concepción fue tal que Santiago Silva casi no tuvo trabajo bajo los tres palos, reflejando el control total sobre un Coquimbo Unido que nunca encontró los caminos al gol.

𝐄𝐍 𝐄𝐋 𝐂𝐀𝐌𝐏𝐀𝐍𝐈𝐋 𝐍𝐎 𝐇𝐀𝐘 𝐃𝐄𝐒𝐄𝐌𝐁𝐀𝐑𝐂𝐎🔔



En nuestro debut en la #LigaDePrimeraMercadoLibre nos impusimos por la cuenta mínima la anotación del tripulante Luis Rojas🟡🔵#ElOrgulloDeSerForero #ElÚnicoCampeónDeConcepción pic.twitter.com/JkRoIGIoBm — C.D. U. de Concepción (@FutbolUdeC) January 31, 2026

📅 ¿Qué viene para ambos equipos?

Luego de este sorpresivo estreno, ambos elencos ya proyectan su próximo desafío en el Campeonato Nacional. Universidad de Concepción enfrentará a Audax Italiano el 6 de febrero en el Estadio Bicentenario La Florida, donde buscará demostrar que su triunfo ante el campeón es el punto de partida de una campaña ilusionante.

Por su parte, Coquimbo Unido tendrá la misión de enderezar el rumbo cuando reciba a Palestino en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, compromiso clave en el que no podrá contar con el suspendido Francisco Salinas.