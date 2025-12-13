Coquimbo Unido ha tenido que lamentar un fenómeno que suele ocurrir con los campeones de región del fútbol chileno en los últimos años, la salida de varias de las figuras que formaron parte de esta soberbia campaña que hicieron en 2025 y que los llevó a ponerse la corona como monarcas del Campeonato Nacional, aunque no todo es color de hormiga para el conjunto de la Cuarta Región.

Mientras ya han sido confirmadas la salidas del propio técnico Esteban González y de jugadores como Cecilio Waterman, además del inminente adiós de nombres como Matías Palavecino, Bruno Cabrera o Cristián Zavala, por otro lado el elenco Pirata pudo cerrar la renovación de otro de sus pilares en el año.

🤝 Hay lateral izquierdo para rato en Coquimbo Unido

A lo largo de toda la temporada uno de los jugadores destacados en Coquimbo fue Juan Cornejo, el ya experimentado lateral izquierdo que se ha adueñado de aquel puesto en el aurinegro desde que aterrizara en el club hace ya tres años, procedente desde la Universidad Católica.

Por ello, felicidad causó el anuncio de la renovación de Cornejo en el flamante campeón del fútbol chileno de cara al 2026. “Una estrella se queda en el puerto. El lateral izquierdo oriundo de Pichidegua, Juan Cornejo, confirmó su renovación con el campeón y será parte de la travesía 2026 del pirata internacional”, detallan en su publicación.

“Cornejo fue el segundo máximo asistente del Barbón en la histórica campaña 2025 y quinto en la Liga de Primera, acumulando 7 asistencias, además de 1 gol en el torneo y otro en Copa Chile”, destacan en el mismo anuncio.

⭐️ UNA ESTRELLA SE QUEDA EN EL PUERTO 💛1️⃣6️⃣🖤



📊 Los números de Juan Cornejo en 2025 con Coquimbo