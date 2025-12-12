Poco a poco Coquimbo Unido ha ido despidiendo a algunos de los pilares de su campaña de campeón este 2025, siendo la salida más reciente la del delantero panameño Cecilio Waterman quien luego de haber arribado a inicios de este año al conjunto aurinegro decidió poner fin a su aventura para buscar nuevos desafíos.

Incluso Waterman comunicó su marcha a través de un sentido posteo en redes sociales dirigido tanto al club como los hinchas de Coquimbo, expresando su agradecimiento por haberle abierto las puertas a principios de la temporada tras un fallido arribo al fútbol colombiano. Ahora, el atacante centroamericano se preparara para asumir un nuevo reto con otra camiseta del balompié nacional.

⚽ Waterman está cerca de jugar la Copa Libertadores vestido de celeste

Ya con el mercado de verano en marcha es lógico que se empiecen a adelantar movimientos interesantes entre jugadores y clubes, siendo este el caso del “Hombre Agua”, quien ya empieza a dejar huella en nuestro país.

Este viernes, el periodista Rodrigo Arellano informó mediante sus redes sociales que Cecilio Waterman se encuentra en conversaciones para sumarse como flamante incorporación de O’Higgins, elenco que jugará la fase previa de la Copa Libertadores 2026 en su condición de Chile 3.

“Cecilio Waterman (34) está en los planes de O’Higgins de Rancagua para 2026. Como no van a llevar otro volante extranjero, quieren más peso en ofensiva, ítem donde crecieron mucho con Romero. Conversaciones preliminares”, informó Arellano sobre este posible fichaje que haga el Capo de Provincia para potenciar su plantel.

Cecilio Waterman vestiría de Celeste a partir del 2026/ © Photosport

🤨 ¿Por qué suena Cecilio Waterman como refuerzo de O’Higgins?

La inminente llegada de Waterman a O’Higgins puede explicarse por la posible baja que sufra la escuadra celeste del también delantero Maximiliano Romero, quien se reencontró con su mejor versión en Rancagua al anotar 7 goles y dar 2 asistencias en 13 partidos jugados durante la segunda rueda del campeonato.

Ese panorama hace que Romero seguramente regrese a Argentinos Juniors de su préstamo, por lo que O’Higgins se liberaría de un cupo de extranjero que facilitaría el arribo de Waterman.