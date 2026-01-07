Los movimientos en el mercado de pases en Chile suelen generar disputas entre los clubes al momento de fijarse en un mismo jugador que esté disponible para fichar, una situación que en la actual ventana tiene tanto a O’Higgins como U Católica en la disputa por reforzarse con un nombre que se encuentra en calidad de libre, por lo que a ambos elencos se les presenta como una buena oportunidad.

Desde la UC han manifestado su intención de reforzarse con un defensor central al igual que el Capo de Provincia, pero es el cuadro de Rancagua el que precisamente habría pisado el acelerador en la carrera por apoderarse del jugador en cuestión en este mercado.

⚽ O’Higgins se mete en el camino de la UC por un anhelado defensor central

Una de las opciones que apareció recientemente en la carpeta de U Católica para potenciar la línea defensiva fue la del ahora ex Huachipato Benjamín Gazzolo, quien quedó libre de contrato a inicios de este mes de enero. Sin embargo, los cruzados no son el único club que tiene en la mira al zaguero de 28 años.

Según la información del periodista rancagüino Javier Limardo en O’Higgins la figura de Gazzolo aparece como “una opción concreta” para el DT de los celestes Lucas Bovaglio, por lo que la disputa con los cruzados entra en tierra derecha y habrá qué ver quién ofrece más por su incorporación.

Igualmente, no tan solo la UC y O’Higgins siguen los pasos del ex acerero, ya que también está en el radar de otros clubes del fútbol chileno como Everton, Unión La Calera y Palestino, por lo que opciones no le faltarán para elegir su nuevo club este 2026 aunque de seguro que le tentará más ir a un equipo que tenga participación en la Copa Libertadores de este 2026, como es el caso de la escuadra precordillerana y los de Rancagua.

Gazzolo acapara varios interesados con la UC y O’Higgins en la delantera por ficharlo/ © Photosport

📊 Los números de Benjamín Gazzolo en 2025 con Huachipato