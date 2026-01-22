O’Higgins y Huachipato ya tiene fecha y horario para debutar en la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026, penúltima ronda previa a la ronda de grupos del torneo continental.

Los Celestes clasificaron a este torneo como Chile 3, tras ocupar el tercer puesto del Campeonato Nacional, mientras que los Acereros llegaron como Chile 4 por ser campeones de la Copa Chile.

🩵 ¿Cuándo juega O’Higgins en la Copa Libertadores 2026?

O’Higgins jugará su primer partido el miércoles 18 de febrero a las 19:00 horas ante Bahía en el estadio El Teniente de Rancagua, duelo de ida en la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026.

La revancha será 7 días después: el 25 de febrero a la misma hora en el estadio Arena Fonte Nova en Brasil.

🔵⚫ ¿Cuándo juega Huachipato en la Copa Libertadores 2026?

Huachipato se estrenará en Venezuela: enfrentará a Carabobo el martes 17 de febrero a las 19:00 horas en el estadio Misael Delgado.

La vuelta se llevará a cabo en el CAP el martes 24 a la misma hora, donde se definirá el paso a la Fase 3.

🏆 El formato de clasificación en las fases previas de la Copa Libertadores 2026

El formato de clasificación en las fases previas de la Copa Libertadores 2026 son partidos de ida y vuelta, teniendo ambos elencos participantes de cada llave la posibilidad de jugar como dueño de casa.

Gana el equipo que marque más goles en el resultado global y no tiene ninguna ventaja el gol como visitante. Si hay empate, se define a través de lanzamientos penales.

📅 ¿Dónde ver los partidos de O’Higgins y Huachipato en la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026?

Para ver los partidos de O’Higgins y Huachipato en la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026 debes acceder a la señal de cable de ESPN o al streaming de Disney +, tal como se viene produciendo en los últimos años.

No obstante, en el caso de ambos duelos del elenco celeste habrá transmisión también por TV abierta por Chilevisión, señal que tiene derechos limitados del torneo.

