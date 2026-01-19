Huachipato y Universidad Católica se enfrentan este martes en Viña del Mar en un partido que va mucho más allá de una semifinal. La Supercopa 2026 inaugura la temporada con un cruce de alto voltaje: el campeón de Copa Chile frente a uno de los planteles más potentes del país, en un escenario neutral y con un título en juego desde el arranque.

En la previa, el foco está puesto en dos realidades distintas. Huachipato llega golpeado desde lo extrafutbolístico, marcado por la compleja situación que vive la Región del Biobío, mientras que la UC debuta oficialmente bajo el mando de Daniel Garnero, con refuerzos importantes, dudas físicas y la presión inmediata de competir por una copa.

El historial reciente añade más tensión: en el Campeonato Nacional 2025 se repartieron resultados, con un triunfo cruzado por 1-0 en la primera rueda y un empate sin goles en Talcahuano en la segunda. A eso se suma un condimento histórico no menor: la UC es el único club que sabe lo que es levantar la Supercopa y podría transformarse en el máximo campeón del certamen, mientras Huachipato —al igual que Coquimbo Unido y Deportes Limache— busca escribir su nombre por primera vez en un torneo corto que promete llaves cargadas de tensión, fútbol y relato desde el primer pitazo.

📺 ¿Qué canal transmite Huachipato vs U. Católica EN VIVO en Chile?

La semifinal de la Supercopa 2026 será transmitida en vivo por:

TNT Sports Premium (TV)

TNT Sports en Max (streaming)

Canales según cableoperador (Chile):

VTR: 165 / 855

DirecTV: 631 / 1631

Claro: 190 / 490

Entel TV: 242

Mundo: 160

🕒 ¿A qué hora juega Huachipato vs U. Católica por la Supercopa 2026?

El partido está programado para:

📆 Martes 20 de enero de 2026

⏰ 19:00 horas (Chile)

🏟️ Estadio Sausalito, Viña del Mar

📡 ¿Dónde ver Huachipato vs U. Católica EN VIVO ONLINE?

La transmisión online oficial estará disponible en:

Max (TNT Sports) – web y app

Compatible con Smart TV, celular, tablet y computador.

🎁 ¿Dónde ver GRATIS Huachipato vs U. Católica?

Además de la TV, podrás seguir el partido gratis con cobertura completa en:

👉 AlAireLibre.cl

(minuto a minuto, incidencias, reacciones y análisis editorial)

🏆 ¿Qué es la Supercopa 2026 y por qué marca el inicio del año?

La Supercopa 2026 inaugura oficialmente la temporada del fútbol chileno con un formato especial de semifinales y final, disputadas íntegramente en Viña del Mar. Al torneo clasificaron:

Coquimbo Unido (campeón de la Liga de Primera 2025)

(campeón de la Liga de Primera 2025) Universidad Católica (segundo lugar del torneo)

(segundo lugar del torneo) Huachipato (campeón de Copa Chile 2025)

(campeón de Copa Chile 2025) Deportes Limache (subcampeón de Copa Chile)

Para Huachipato y la UC, este duelo representa una primera medición real, con presión competitiva, título en juego y sin margen de error.

⚫🔵 ¿Cómo llega Huachipato a la semifinal ante la UC?

El cuadro acerero accede a la Supercopa como vigente campeón de la Copa Chile, pero llega condicionado por un contexto complejo fuera de la cancha. El equipo ha debido preparar este partido en medio del impacto que dejaron los incendios forestales en la Región del Biobío, lo que inevitablemente marcó su planificación.

Desde lo futbolístico, Huachipato apuesta a competir con orden y fortaleza colectiva, sabiendo que enfrenta a uno de los planteles con mayor inversión y variantes del torneo.

🔵⚪ ¿Cómo llega Universidad Católica al debut oficial del 2026?

Universidad Católica debuta oficialmente en la temporada bajo el mando de Daniel Garnero, con un plantel renovado y varias interrogantes físicas. El cuerpo técnico confirmó dos bajas seguras: Fernando Zuqui y Sebastián Arancibia, mientras que otros nombres llegan entre algodones.

Jugadores como Eugenio Mena, Branco Ampuero, Alfred Canales y Agustín Farías fueron evaluados hasta último momento, lo que obligó al DT a ajustar su once ideal para este estreno.

🔵 Formación Universidad Católica vs Huachipato

Garnero ya tiene en mente una formación con tres refuerzos como titulares, apostando por jerarquía desde el inicio.

Posible formación de la UC (DT: Daniel Garnero):

Vicente Bernedo; Bernardo Cerezo, Tomás Asta-Buruaga, Daniel González, Cristian Cuevas; Gary Medel, Jhojan Valencia, Matías Palavecino; Justo Giani, Fernando Zampedri y Clemente Montes.

📰 En resumen

Huachipato vs Universidad Católica abre la Supercopa 2026

abre la Supercopa 2026 Hora: 19:00 de Chile

19:00 de Chile Transmite: TNT Sports Premium y Max

TNT Sports Premium y Max Sede: Estadio Sausalito (Viña del Mar)

📣 Sigue Huachipato vs U. Católica EN VIVO en AlAireLibre.cl, con el minuto a minuto, reacciones, análisis y todo lo que deje el primer partido oficial del fútbol chileno en 2026.