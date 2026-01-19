La Supercopa 2026 abre el año del fútbol chileno con un formato inédito y sin margen para la especulación. En su estreno bajo el modelo Final Four, el cruce entre Huachipato y Universidad Católica no solo pone en juego el paso a la final, sino que también obliga a tener claro un detalle clave: cómo se define el partido si termina empatado.

El duelo se disputará este martes 20 de enero, a las 19:00 horas, en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, sede única del torneo. Y a diferencia de otros certámenes recientes, la Supercopa tiene un reglamento específico que establece con precisión qué ocurre si no hay ganador tras el tiempo reglamentario.

⏱️ ¿Qué pasa si Huachipato vs U Católica empatan en la Supercopa?

Si el partido termina igualado al finalizar los 90 minutos reglamentarios, no se define directamente por penales. El reglamento contempla una instancia previa obligatoria.

👉 Sí hay alargue en la Supercopa 2026.

⏳ ¿Hay alargue en Huachipato vs U Católica por la Supercopa?

Sí. Según lo establecido en las bases oficiales del torneo, en caso de empate:

Se jugará un alargue de 30 minutos , dividido en Dos tiempos de 15 minutos cada uno

, dividido en No existe gol de oro

El tiempo extra se disputa completo, incluso si un equipo anota

Este criterio aplica tanto para las semifinales como para la final del certamen.

🥅 ¿Cuándo se define por penales en la Supercopa 2026?

Solo si la igualdad se mantiene tras los 120 minutos.

📌 El orden es el siguiente:

90’ ➝ empate

30’ de alargue ➝ empate

👉 Definición por penales, según normativa IFAB/FIFA

No hay ventaja deportiva para ningún equipo, ni por títulos previos ni por posición en la temporada anterior.

🏆 ¿La regla es la misma para semifinales y final?

Sí. El formato Final Four de la Supercopa 2026 establece el mismo mecanismo de definición para todas las llaves:

Semifinal 1: Huachipato vs Universidad Católica

Semifinal 2: Coquimbo Unido vs Deportes Limache

Final: domingo 25 de enero, también en Sausalito

En todos los partidos:

✔️ Alargue en caso de empate

✔️ Penales si persiste la igualdad

⚖️ Los árbitros de Huachipato vs U Católica en la Supercopa

El equipo arbitral designado para la semifinal es el siguiente:

Árbitro: Franco Jiménez Lazo

Franco Jiménez Lazo Asistente 1: Claudio Urrutia Córdova

Claudio Urrutia Córdova Asistente 2: Manuel Marín Vargas

Manuel Marín Vargas Cuarto árbitro: Claudio Díaz Mera

Claudio Díaz Mera VAR: Nicolás Millas López

Nicolás Millas López AVAR: Wladimir Muñoz Figueroa

Ambos equipos llegan con antecedentes parejos y duelos cerrados en la Liga de Primera 2025:

Victoria de la UC 1-0 en la primera rueda

Empate 0-0 en Talcahuano en la segunda

En un torneo corto y concentrado, la gestión física, los cambios y el banco pueden ser determinantes si el partido se extiende más allá de los 90’. Saber que hay alargue cambia la lectura táctica desde el primer tiempo.

🧩 En resumen

Huachipato y la UC juegan la semifinal de la Supercopa 2026

Si empatan en los 90’, sí hay alargue

El tiempo extra es de 30 minutos completos

Si persiste la igualdad, se define por penales

La regla aplica a semifinales y final

El torneo se juega íntegramente en Viña del Mar

El torneo se juega íntegramente en Viña del Mar