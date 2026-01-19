La Supercopa 2026 abre el año del fútbol chileno con un formato inédito y sin margen para la especulación. En su estreno bajo el modelo Final Four, el cruce entre Huachipato y Universidad Católica no solo pone en juego el paso a la final, sino que también obliga a tener claro un detalle clave: cómo se define el partido si termina empatado.
El duelo se disputará este martes 20 de enero, a las 19:00 horas, en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, sede única del torneo. Y a diferencia de otros certámenes recientes, la Supercopa tiene un reglamento específico que establece con precisión qué ocurre si no hay ganador tras el tiempo reglamentario.
⏱️ ¿Qué pasa si Huachipato vs U Católica empatan en la Supercopa?
Si el partido termina igualado al finalizar los 90 minutos reglamentarios, no se define directamente por penales. El reglamento contempla una instancia previa obligatoria.
👉 Sí hay alargue en la Supercopa 2026.
⏳ ¿Hay alargue en Huachipato vs U Católica por la Supercopa?
Sí. Según lo establecido en las bases oficiales del torneo, en caso de empate:
- Se jugará un alargue de 30 minutos, dividido en
- Dos tiempos de 15 minutos cada uno
- No existe gol de oro
- El tiempo extra se disputa completo, incluso si un equipo anota
Este criterio aplica tanto para las semifinales como para la final del certamen.
🥅 ¿Cuándo se define por penales en la Supercopa 2026?
Solo si la igualdad se mantiene tras los 120 minutos.
📌 El orden es el siguiente:
- 90’ ➝ empate
- 30’ de alargue ➝ empate
- 👉 Definición por penales, según normativa IFAB/FIFA
No hay ventaja deportiva para ningún equipo, ni por títulos previos ni por posición en la temporada anterior.
🏆 ¿La regla es la misma para semifinales y final?
Sí. El formato Final Four de la Supercopa 2026 establece el mismo mecanismo de definición para todas las llaves:
- Semifinal 1: Huachipato vs Universidad Católica
- Semifinal 2: Coquimbo Unido vs Deportes Limache
- Final: domingo 25 de enero, también en Sausalito
En todos los partidos:
✔️ Alargue en caso de empate
✔️ Penales si persiste la igualdad
⚖️ Los árbitros de Huachipato vs U Católica en la Supercopa
El equipo arbitral designado para la semifinal es el siguiente:
- Árbitro: Franco Jiménez Lazo
- Asistente 1: Claudio Urrutia Córdova
- Asistente 2: Manuel Marín Vargas
- Cuarto árbitro: Claudio Díaz Mera
- VAR: Nicolás Millas López
- AVAR: Wladimir Muñoz Figueroa
Ambos equipos llegan con antecedentes parejos y duelos cerrados en la Liga de Primera 2025:
- Victoria de la UC 1-0 en la primera rueda
- Empate 0-0 en Talcahuano en la segunda
En un torneo corto y concentrado, la gestión física, los cambios y el banco pueden ser determinantes si el partido se extiende más allá de los 90’. Saber que hay alargue cambia la lectura táctica desde el primer tiempo.
🧩 En resumen
- Huachipato y la UC juegan la semifinal de la Supercopa 2026
- Si empatan en los 90’, sí hay alargue
- El tiempo extra es de 30 minutos completos
- Si persiste la igualdad, se define por penales
- La regla aplica a semifinales y final
- El torneo se juega íntegramente en Viña del Mar
📣 Sigue en AlAireLibre.cl toda la cobertura de la Supercopa 2026: reglamento, formaciones, arbitrajes, minuto a minuto y el inicio oficial del fútbol chileno.