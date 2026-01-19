La Supercopa 2026 abre el año del fútbol chileno con un formato inédito y sin margen para la especulación. En su estreno bajo el modelo Final Four, el cruce entre Huachipato y Universidad Católica no solo pone en juego el paso a la final, sino que también obliga a tener claro un detalle clave: cómo se define el partido si termina empatado.

El duelo se disputará este martes 20 de enero, a las 19:00 horas, en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, sede única del torneo. Y a diferencia de otros certámenes recientes, la Supercopa tiene un reglamento específico que establece con precisión qué ocurre si no hay ganador tras el tiempo reglamentario.

⏱️ ¿Qué pasa si Huachipato vs U Católica empatan en la Supercopa?

Si el partido termina igualado al finalizar los 90 minutos reglamentarios, no se define directamente por penales. El reglamento contempla una instancia previa obligatoria.

👉 Sí hay alargue en la Supercopa 2026.

¿Hay alargue en Huachipato vs U Católica por la Supercopa?

Sí. Según lo establecido en las bases oficiales del torneo, en caso de empate:

  • Se jugará un alargue de 30 minutos, dividido en
    • Dos tiempos de 15 minutos cada uno
  • No existe gol de oro
  • El tiempo extra se disputa completo, incluso si un equipo anota

Este criterio aplica tanto para las semifinales como para la final del certamen.

🥅 ¿Cuándo se define por penales en la Supercopa 2026?

Solo si la igualdad se mantiene tras los 120 minutos.

📌 El orden es el siguiente:

  • 90’ ➝ empate
  • 30’ de alargue ➝ empate
  • 👉 Definición por penales, según normativa IFAB/FIFA

No hay ventaja deportiva para ningún equipo, ni por títulos previos ni por posición en la temporada anterior.

¿Quién transmite Huachipato vs U. Católica? Horario, canal y cómo ver EN VIVO la Supercopa 2026

🏆 ¿La regla es la misma para semifinales y final?

Sí. El formato Final Four de la Supercopa 2026 establece el mismo mecanismo de definición para todas las llaves:

  • Semifinal 1: Huachipato vs Universidad Católica
  • Semifinal 2: Coquimbo Unido vs Deportes Limache
  • Final: domingo 25 de enero, también en Sausalito

En todos los partidos:
✔️ Alargue en caso de empate
✔️ Penales si persiste la igualdad

⚖️ Los árbitros de Huachipato vs U Católica en la Supercopa

El equipo arbitral designado para la semifinal es el siguiente:

  • Árbitro: Franco Jiménez Lazo
  • Asistente 1: Claudio Urrutia Córdova
  • Asistente 2: Manuel Marín Vargas
  • Cuarto árbitro: Claudio Díaz Mera
  • VAR: Nicolás Millas López
  • AVAR: Wladimir Muñoz Figueroa

Ambos equipos llegan con antecedentes parejos y duelos cerrados en la Liga de Primera 2025:

  • Victoria de la UC 1-0 en la primera rueda
  • Empate 0-0 en Talcahuano en la segunda

En un torneo corto y concentrado, la gestión física, los cambios y el banco pueden ser determinantes si el partido se extiende más allá de los 90’. Saber que hay alargue cambia la lectura táctica desde el primer tiempo.

🧩 En resumen

  • Huachipato y la UC juegan la semifinal de la Supercopa 2026
  • Si empatan en los 90’, sí hay alargue
  • El tiempo extra es de 30 minutos completos
  • Si persiste la igualdad, se define por penales
  • La regla aplica a semifinales y final
  • El torneo se juega íntegramente en Viña del Mar

📣 Sigue en AlAireLibre.cl toda la cobertura de la Supercopa 2026: reglamento, formaciones, arbitrajes, minuto a minuto y el inicio oficial del fútbol chileno.

Así puedes seguir a Al Aire Libre en Google Discover en solo segundos y recibe todas las noticias deportivas