Huachipato y Coquimbo Unido se verán las caras este sábado 17 de enero a las 18:15 horas en el Estadio Huachipato CAP Acero de Talcahuano en la Tarde Acerera. El partido de carácter amistoso contará, además, con la presentación oficial del plantel de los siderúrgicos para la temporada 2026.

Si bien el compromiso es de preparación, será clave para ambos equipos, puesto que tanto acereros como piratas participarán de la Supercopa, la cual arrancará el próximo martes 20 de enero, por lo que asoma como una oportunidad crucial para llegar con confianza a la primera competición oficial del año.

📺 ¿Qué canal transmite Huachipato vs Coquimbo EN VIVO?

El partido entre Huachipato y Coquimbo no será transmitido por televisión ni tampoco a través de streaming, por lo que la única forma de verlo en vivo será asistiendo al estadio CAP de Talcahuano.

🕒 ¿A qué hora juega Huachipato vs Coquimbo por la Tarde Acerera?

Huachipato y Coquimbo Unido se enfrentan este sábado 17 de enero del 2026 a las 18:15 horas en el Estadio Huachipato CAP Acero de Talcahuano.

📆 Sábado 17 de enero de 2026

⏰ 18:15

🏟️ Estadio Huachipato CAP Acero, Talcahuano

🏟️ ¿Qué es la Tarde Acerera y por qué es especial para Huachipato?

La Tarde Acerera es el evento donde Huachipato presenta a sus hinchas y público general a su plantel para la temporada 2026. No solo es un partido amistoso, sino también el reencuentro con sus hinchas. Esta oportunidad será especial, ya que los siderúrgicos vienen de consagrarse campeones de la Copa Chile 2025, por lo que será una oportunidad única para festejar con su afición.

Además, esta vez el invitado es Coquimbo Unido, actual campeón del fútbol chileno y con quien podría enfrentarse en la Supercopa que arrancará el próximo 20 de enero, por lo que el duelo entre ambos asoma como una prueba de fuego para lo que viene en los próximos días.

Las entradas para este evento van desde los $7.500 en los sectores Tribuna Hincha y Tribuna Visita, hasta los $30.000 en la Tribuna Oficial. Niños menores de 12 años ingresan gratis y todo aquel que quiera asistir puede adquirir sus entradas en Passline.

La apertura de las puertas será a las 16:30, misma hora en que se llevará a cabo un desfile de las escuelas de fútbol de Huachipato. Desde las 17:00 comenzará la presentación del plantel, mientras que a las 17:30 se tomará la fotografía oficial del año para posteriormente dar inicio al partido a las 18:15.

