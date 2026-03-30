Colo Colo vuelve al Monumental con una presión clara: ganar para no ceder terreno en el Grupo A. Tras su triunfo ante Deportes Concepción, el equipo de Fernando Ortiz recibe a Huachipato en un partido que puede marcar el rumbo de la tabla de la Copa de la Liga 2026.
El contexto es directo. El Cacique suma 4 puntos y está a tres del líder Coquimbo Unido, mientras que Huachipato apenas tiene 1. Un triunfo albo lo mete de lleno en la pelea… pero un tropiezo puede cambiar todo el escenario del grupo.
¿Quién transmite Colo Colo vs Huachipato EN VIVO?
El partido entre Colo Colo y Huachipato será transmitido EN VIVO por TV y streaming.
Señales confirmadas:
📺 TNT Sports Premium (TV)
📲 HBO Max (streaming)
👉 Para verlo online necesitas una suscripción activa o acceso mediante tu cableoperador.
¿A qué hora juegan Colo Colo vs Huachipato por la Copa de la Liga?
- 📆 Miércoles 1 de abril de 2026
- ⏰ 18:00 horas (Chile)
- 🏟️ Estadio Monumental, Macul
- 🏆 Fecha 3 – Grupo A – Copa de la Liga 2026
¿Dónde ver GRATIS Colo Colo vs Huachipato?
Podrás seguir el partido GRATIS con cobertura completa en:
👉 AlAireLibre.cl
(minuto a minuto, goles, incidencias y análisis en vivo)
¿Cómo llegan Colo Colo vs Huachipato a este partido?
Colo Colo llega en buen momento tras vencer 3-1 a Deportes Concepción y acumular una racha positiva que lo mantiene competitivo en ambos frentes. Sin embargo, no tiene margen: necesita ganar para acercarse al liderato.
Huachipato, en cambio, atraviesa un presente complejo. Viene de caer ante Coquimbo Unido y suma apenas un punto en el grupo, por lo que un nuevo tropiezo lo deja muy comprometido.
👉 Tabla Grupo A:
- Coquimbo Unido: 7 pts
- Colo Colo: 4 pts
- Huachipato: 1 pt
- Concepción: 1 pt
¿Por qué este partido es clave en el Grupo A?
El escenario es claro:
- Colo Colo puede acercarse al liderato
- Huachipato se juega seguir con vida
- El empate puede dejar a ambos en zona incómoda
En un grupo donde solo el primero avanza, cada punto pesa el doble
Formación de Colo Colo vs Huachipato
Colo Colo formaría con:
Fernando De Paul; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa, Cristián Riquelme; Álvaro Madrid, Tomás Alarcón, Felipe Méndez (Vicente Martínez); Claudio Aquino, Leandro Hernández; y Yastin Cuevas.
DT: Fernando Ortiz
👉 Atención: Arturo Vidal ya entrenó con normalidad y podría reaparecer, aunque su presencia no está asegurada.
Huachipato formaría con:
Sebastián Mella; Cristián Toro, Renzo Malanca, Santiago Silva y Rafael Caroca; Claudio Torres, Javier Cárcamo y Ezequiel Cañete; Lionel Altamirano, Juan Ignacio Figueroa y Cris Martínez.
DT: Jaime García
Árbitros de Colo Colo vs Huachipato
- Árbitro: Cristián Galaz Sepúlveda
- Asistente 1: Carlos Venegas Díaz
- Asistente 2: Leslie Vásquez Maulén
- Cuarto árbitro: Víctor Abarzúa Espinoza
- VAR: Miguel Araos Riquelme
- AVAR: Francisco Soriano Bascur
Historial reciente Colo Colo vs Huachipato
Últimos enfrentamientos:
- Colo Colo 2-0 Huachipato (2026)
- Colo Colo 2-2 Huachipato
- Huachipato 2-1 Colo Colo
👉 El Cacique viene de imponerse recientemente en el Monumental
En resumen
Colo Colo no tiene margen: ¿da el golpe en casa o se complica en el Grupo A? Sigue el partido EN VIVO en AlAireLibre.cl