La preparación de Colo Colo para enfrentar a Huachipato sufrió un golpe directo en ataque. A solo dos días del partido por la Copa de la Liga, Maximiliano Romero no entrenó con normalidad y quedó bajo evaluación, abriendo un escenario incómodo para el equipo de Fernando Ortiz en la antesala del duelo.

La información fue revelada por el periodista Rodrigo Gómez, quien detalló que el delantero trabajó de forma diferenciada durante la jornada. El argentino solo trotó y no participó en la práctica de fútbol, luego de presentar un inconveniente físico en el entrenamiento anterior.

Romero ha sido titular y pieza fija en la ofensiva del Cacique, con tres goles en el Campeonato Nacional. Aunque no ha convertido en la Copa de la Liga, su presencia ha sido clave en el funcionamiento ofensivo del equipo.

Malas noticias en Colo Colo!!



Maximiliano Romero entrenó diferenciado a dos días del partido con Huachipato. Trotó y no participó del trabajo de fútbol. Sufrió un inconveniente en la práctica de ayer.



Trabajan aparte Alarcón, Riquelme y Correa. @Cooperativa #Cooperativa90 — Rodrigo Gomez Flores (@rodrigogomezf) March 30, 2026

¿Qué problema enfrenta Colo Colo en ataque para el duelo con Huachipato?

El panorama es complicado porque no es el único caso. También entrenaron al margen Tomás Alarcón, Cristián Riquelme y Javier Correa, este último siendo la principal alternativa en ataque si Romero no llega en condiciones.

Ese contexto deja a Ortiz con menos margen de maniobra en una zona sensible del equipo. La falta de variantes naturales en ofensiva podría obligar a mover piezas o modificar el esquema, justo en un partido donde Colo Colo necesita sostener su rendimiento.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Huachipato por la Copa de la Liga?

El partido entre Colo Colo y Huachipato está programado para este miércoles 1 de abril a las 18:00 horas en el Estadio Monumental. Será el tercer compromiso del equipo en la Copa de la Liga, en medio de un calendario apretado.

Tras ese encuentro, el plantel deberá enfocarse rápidamente en el regreso al Campeonato Nacional durante el fin de semana, lo que aumenta la presión sobre la recuperación de sus jugadores.