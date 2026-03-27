En Colo Colo no sólo se compite por puntos. También hay una batalla silenciosa por los espacios, donde los jóvenes buscan consolidarse más allá de las normas que rigen el torneo.

Leandro Hernández, delantero albo, apareció en conferencia en el Estadio Monumental y dejó una reflexión que rápidamente tomó fuerza en el entorno del fútbol chileno, justo en medio de la discusión por la regla Sub 21.

Leandro Hernández Colo Colo regla Sub 21 y el mensaje sobre el mérito

Leandro Hernández fue claro: quiere jugar por rendimiento y no sólo por la regla Sub 21. El delantero valoró la norma, pero marcó una diferencia clave. “Es buena la regla, pero siempre quiero destacar por méritos más que por obligación”, explicó en conferencia de prensa.

Para el atacante, la normativa funciona como impulso, pero no puede ser el único argumento. En su análisis, el crecimiento real de un jugador pasa por lo que demuestra en cancha.

La regla Sub 21 suma minutos obligatorios

Entrega oportunidades a jóvenes

Pero el rendimiento sigue siendo determinante

El salto de Hernández de la Proyección al primer equipo en Colo Colo

El delantero también abordó su proceso en Colo Colo, especialmente el paso desde la serie de Proyección al plantel estelar, uno de los desafíos más complejos para cualquier juvenil. Hernández aseguró que ha sido un camino con altibajos, pero donde la constancia ha sido clave.

“El trabajo te lleva a grandes cosas”, sostuvo, reforzando una idea que repite constantemente. En ese sentido, el atacante deja una señal clara: el talento sin disciplina no alcanza. Y en un club como Colo Colo, la exigencia es permanente.

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Sigue la conferencia de prensa de nuestro jugador Leandro Hernández desde el Estadio Monumental 🏟️



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La mentalidad de Hernández y su lucha por consolidarse

Más allá de la regla, el foco del delantero está en ganarse un lugar. Su discurso apunta a la competencia interna y a responder cada vez que tenga minutos. Además, destacó su compromiso con el club, dejando en evidencia que su objetivo siempre fue triunfar en el Monumental. “Es el club que amo”, reconoció.

Sobre su rol en cancha, explicó que se adapta a lo que pide el técnico, buscando espacios y jugando con libertad, una característica que puede marcar diferencia en su evolución.

📊 Claves del momento de Hernández en Colo Colo