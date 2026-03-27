Colo Colo vive días intensos. El triunfo ante Deportes Concepción no solo consolidó al equipo en la parte alta del Grupo A de la Copa de la Liga, también disparó reacciones inesperadas. Arturo Vidal, desde una transmisión en vivo, quedó maravillado con Joaquín Sosa y lanzó una frase que cruzó el Atlántico: lo recomendaría a la Juventus.

Mientras el “Rey” instalaba ilusión europea, en Macul el presidente Aníbal Mosa dejó claro que el defensor uruguayo está “súper blindado”. Al mismo tiempo, la tabla se estrecha con Coquimbo Unido y el reglamento de desempate empieza a tomar protagonismo. Y como si fuera poco, Blanco y Negro acelera gestiones internacionales para financiar el nuevo Estadio Monumental. Viernes movido en el mundo albo.

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En resumen

Vidal propone a Sosa para Juventus.

Mosa asegura que el uruguayo está “súper blindado”.

La lucha con Coquimbo se define por diferencia de gol y reglamento.

Blanco y Negro avanza con tres gigantes por el naming right del nuevo Monumental.

Colo Colo se consolida, pero el grupo está abierto.

👉 Sigue en AlAireLibre.cl el Colo Colo HOY minuto a minuto: reacciones tras los dichos de Vidal, movimientos por la opción de compra de Sosa, definición del Grupo A y avances clave del nuevo Monumental.