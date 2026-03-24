Colo Colo ya está en Concepción y tomó una decisión de cara al duelo de este tarde ante Deportes Concepción: Yastin Cuevas será titular y liderará el ataque. Fernando Ortiz cambia la estructura ofensiva y le entrega al canterano su primera oportunidad desde el arranque en un partido oficial.

El delantero llega a este partido con confianza: marcó ante Everton y dio una asistencia frente a Unión La Calera, pero luego perdió terreno en la rotación. Sumó pocos minutos en los últimos encuentros y quedó fuera de las decisiones principales. Hoy, ese panorama cambia por completo.

Antes del viaje, Cuevas abordó su presente y mostró seguridad: “Me he sentido bien, muy bien, gracias a Dios”, afirmó en conversación con Cooperativa Deportes.

¿Qué dijo Yastin Cuevas tras ser considerado titular en Colo Colo?

El atacante valoró el apoyo interno y explicó cómo ha vivido este proceso: “La confianza que me ha entregado el cuerpo técnico y mis compañeros siempre ha sido buena. Me he ido adaptando bien, ya llevo harto tiempo, así que me siento muy bien”, señaló.

Además, dejó una frase que marca su postura frente a esta oportunidad: “Me siento preparado para las oportunidades que vengan”, sostuvo.

¿Cómo formará Colo Colo hoy ante Deportes Concepción?

Para el partido en el Estadio Ester Roa Rebolledo, el equipo que proyecta el técnico tiene a Fernando De Paul en el arco; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Cristián Riquelme en defensa; Tomás Alarcón, Álvaro Madrid y Víctor Felipe Méndez en el mediocampo; mientras que en ataque estarán Leandro Hernández, Cuevas y Claudio Aquino.

El duelo se jugará esta tarde a las 20:30 horas y podrás seguir todos los detalles del encuentro y el minuto a minuto en Al Aire Libre.