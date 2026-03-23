Colo Colo se queda sin uno de sus referentes para el duelo en Concepción y la explicación llegó directo desde la banca. Fernando Ortiz confirmó que Arturo Vidal no será parte de la delegación por una molestia física y dejó claro que la decisión apunta a evitar riesgos mayores.

El técnico fue enfático: el volante salió tocado en el último partido y el cuerpo técnico optó por no exponerlo. La idea es simple y directa: priorizar su recuperación para tenerlo disponible en el corto plazo, en un calendario que no da margen de error.

“Iremos a buscar puntos como siempre”, comentó Ortiz antes de viajar, dejando en claro que la baja no cambia la intención competitiva del equipo.

¿Por qué Ortiz decidió no incluir a Vidal en el viaje?

La razón es médica y preventiva. Vidal presentó una contractura que, si bien no es grave, requiere manejo. En el cuerpo técnico no quieren forzar su presencia en un partido donde el riesgo podría agravar la situación.

Ortiz lo explicó con una lógica clara: si un jugador no está al cien, no se arriesga. “No va a viajar para cuidarlo. Soy de la idea de que si un jugador sale tocado, lo cuido para que pueda competir en el siguiente partido. Al que le toque estar lo hará de buena manera”

El DT también bajó el perfil a la baja. Aseguró que es una ausencia más dentro de un plantel amplio y que el equipo debe responder de forma colectiva, sin depender de un solo nombre.

¿Cuándo podría volver Vidal a Colo Colo?

La proyección que manejan en el club es bastante optimista. Si la evolución es normal, Arturo Vidal debería estar disponible para el próximo compromiso ante Huachipato, lo que confirma que no se trata de una lesión de larga duración.

Mientras tanto, Ortiz abre la puerta a cambios. La ausencia del mediocampista le permitirá probar variantes y dar minutos a jugadores que buscan consolidarse. Incluso no se descarta un ajuste en el sistema para adaptarse mejor a los nombres disponibles.