Una gran noticia dejaron los primeros amistosos de Colo Colo en pretemporada: el Cacique goleó por 5-0 y 6-0 a la categoría sub 20 del club, en duelos a puertas cerradas en el Complejo Deportivo del Sifup, y hay un nombre que dio sus primeros pasos en el primer equipo y se perfiló como la nueva joyita del club: Yastin Cuevas.

El futbolista de 17 años no desentonó y marcó los primeros dos goles en el mencionado primer duelo ante la sub 20 de la institución, dejando ilusión en Fernando Ortiz y los hinchas, quienes pudieron ver las anotaciones en un video publicado por el elenco albo en sus canales oficiales.

⚽ Yastin Cuevas, el jugador que puede ser el goleador del futuro en Colo Colo

Yastin Cuevas es un jugador que se formó en las divisiones inferiores de Colo Colo: el futbolista ha sido goleador en casi todas las categorías, lo que hace pensar que tendrá un gran futuro en el club.

Además, ha sido convocado a la Selección Chilena en varias ocasiones. Incluso jugó el último Mundial de la categoría en Qatar, cuando bajo la dirección técnica de Sebastián Miranda, el equipo chileno cosechó cuatro puntos.

Su estatura de 1,75 metros lo hacen no ser tan fuerte por el momento en el juego aéreo (aunque eso claramente se puede trabajar), aunque sí tiene una gran técnica con la pelota en los pies.

🙋‍♂️ Oportunidad para Yastin Cuevas en la Serie Río de La Plata

Se espera que Yastin Cuevas sea incluido en la Serie Río de La Plata, torneo amistoso que disputará Colo Colo a partir de esta semana en Uruguay-

Si suma minutos, es la gran oportunidad para que Yastin Cuevas muestre que no solo tiene potencial en las series menores y partidos amistosos del Cacique, sino que está preparado para el primer equipo.

📋 Los partidos de Colo Colo en la Serie Río de la Plata