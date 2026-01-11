Colo Colo sigue definiendo el armado de su plantel 2026 en una ventana de fichajes que de momento solo tiene al lateral Matías Fernández y al defensor central Joaquín Sosa, un escenario que esperan avance estos próximos días con la incorporación de jugadores en otras zonas que deben potenciar.

Uno de esos puestos que tienen pendientes a reforzar es la del “9” en la línea ofensiva y si bien estos últimos días se conoció del listado de alternativas que manejan en Blanco y Negro, este mismo domingo se aclaró el nombre elegido que buscarán cerrar en las próximas horas.

⚽ Colo Colo se la juega por un “9” que ya estuvo en Chile

Entre las opciones que han sonado para llegar al Estadio Monumental se encuentran Damián Pizarro y el colombiano Carlos Lucumí, aunque estos dos se han ido complicado por distintos motivos a medida que avanza el tiempo en el presente mercado de fichajes.

Por lo mismo, en Blanco y Negro sostendrán una nueva reunión de directorio este lunes 12 de enero para ir resolviendo con qué centrodelantero se quedarán finalmente para acompañar a Javier Correa en el plantel de Fernando Ortiz, siendo la opción que por ahora se ve más viable la del argentino Maximiliano Romero, quien hizo un correcto segundo semestre con O’Higgins el pasado 2025.

A través de X, el periodista argentino Nahuel Ferreira detalló que “La intención que tiene Colo Colo es que mañana (lunes) se termine de cerrar la llegada del delantero Maximiliano Romero, está todo encaminado con Argentinos Juniors para un préstamo con cargo y opción de compra. Faltan detalles”.

“El jugador dio el visto bueno para seguir en el fútbol chileno“, añade Ferreira, por lo que solo queda esperar a si este lunes habrá confirmación en la reunión de directorio de Blanco y Negro sobre esta movida que acabaría con la teleserie de la búsqueda del “9” de área para reforzar el ataque colocolino.

La intención que tiene #ColoColo es que mañana se termine de cerrar la llegada del delantero Maximiliano Romero, está todo encaminado con #AAAJ para un préstamo con cargo y con opción de compra, faltan detalles.



📊 Los números que dejó Maximiliano Romero en O’Higgins

“Maxi” Romero llegó en julio de 2025 a O’Higgins cedido por Argentinos luego de un difícil primer semestre marcado por una importante lesión que lo tuvo largo rato fuera de las canchas, pero aún así pudo destacar en los posteriores seis meses con el Capo de Provincia.