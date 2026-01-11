La pretemporada de Colo Colo sigue su curso en estos días previos a tener que viajar a Uruguay para jugar una nueva edición de la Serie Río de la Plata, torneo de verano para el que los albos quisieron tomar rodaje y este domingo lograron una alentadora goleada en las instalaciones del Sifup.

Ya con la aparición de sus refuerzos, el defensor uruguayo Joaquín Sosa y el lateral Matías Fernández, el Cacique logró celebrar en un par de encuentros que posiblemente les dejan buenas sensaciones para competir en el certamen amistoso en el que enfrentarán a Olimpia, Alianza Lima y Peñarol, esto pensando en el arranque de la temporada 2026 del fútbol chileno.

⚽ Colo Colo y Ortiz se van tranquilos y con fútbol en el cuerpo a Uruguay

Fueron dos amistosos ante su categoría sub 20 en los que Colo Colo tuvo un arrollador cometido, celebrando en ambos encuentros victorias por 5-0 y 6-0, respectivamente.

En el primero de los dos duelos quienes resultaron robarse las miradas para Ortiz fueron Lucas Cepeda, quien se matriculó con un triplete, y el juvenil Yastin Cuevas, este último quien consiguió anotar por duplicado y dejó un rendimiento más que correcto y que le puede valer futuras consideraciones en el primer equipo.

Para el segundo apretón los albos volvieron a sacar considerable diferencia en el marcador, siendo protagonistas el propio Matías Fernández, quien marcó uno de los tantos en el 6-0, mientras que Leandro Hernández también aportó con lo suyo y Javier Correa se lució con cuatro dianas para sentenciar el resultado.

LLEGARON LOS PRIMEROS GOLES DEL 2026 ⚪️⚫️



Compartimos las primeras imágenes del plantel 2026, en una jornada donde se disputaron dos encuentros frente a la Sub 20. pic.twitter.com/zBOnSXjeyF — Colo-Colo (@ColoColo) January 11, 2026

📆 ¿Cuándo juega Colo Colo en la Serie Río de la Plata?

La delegación de Colo Colo debiese embarcarse en las próximas horas rumbo a Montevideo, donde jugará sus tres partidos en la Serie Río de la Plata, teniendo programación ya definida por la organización del certamen.

El debut del Popular en este torneo amistoso será este jueves 15 de enero ante Olimpia, en duelo pactado para las 21:00 horas de nuestro país. Su segundo compromiso en tanto será ante Alianza Lima el domingo 18 de enero también desde las 21:00 horas de Chile.

Para cerrar su paso en este campeonato Colo Colo jugará con Peñarol el miércoles 21 de enero en el mismo horario que sus dos otros encuentros.