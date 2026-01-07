El mercado argentino entregó una definición que impacta directamente en el futuro de Javier Correa. Mientras Colo Colo sigue ajustando su plantel y evaluando salidas, desde Estudiantes de La Plata llegó una señal clara: el delantero no es opción y su nombre quedó definitivamente fuera del radar.

Correa, que mantiene contrato vigente con el Cacique hasta fines de 2027, había iniciado contactos preliminares para explorar un eventual retorno al club donde tuvo uno de los ciclos más estables de su carrera. Sin embargo, la evaluación interna del campeón argentino fue categórica y el escenario cambió rápidamente.

⚽ Javier Correa queda descartado en Estudiantes

La salida de Lucas Alario obligó a Estudiantes a salir al mercado en busca de un centrodelantero, pero la prioridad estuvo puesta en un perfil distinto al del atacante de Colo Colo. En la directiva encabezada por Juan Sebastián Verón pesaron factores deportivos y financieros que terminaron por bajar el pulgar.

La edad del delantero, su contrato activo en Chile y la inversión necesaria para negociar con Colo Colo fueron determinantes para descartar cualquier avance. Aunque el nombre de Correa fue evaluado, nunca alcanzó consenso total dentro del club platense, que optó por una alternativa con mayor proyección y menor costo inmediato.

🔁 El elegido llega desde Europa y reordena el escenario

Con Javier Correa fuera del plan, Estudiantes avanzó por Adolfo Gaich, delantero argentino de 26 años que quedó libre tras su paso por Europa. El ex San Lorenzo cumple con el perfil que buscaba el club: juventud, disponibilidad inmediata y un esquema contractual flexible.

El acuerdo, según información del periodista Mateo González, contempla un vínculo por una temporada con opción de compra por el 50% del pase, movimiento que terminó por sellar el portazo para el atacante del Cacique.