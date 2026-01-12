Noticias de Colo Colo hoy 12 de enero: jornada clave en la llegada de nuevos refuerzos al Cacique
Luis Felipe Labrín
Colo Colo no logra sumar más refuerzos (dos confirmados) y los hinchas se impacientan.
Colo Colo empieza su segunda semana de pretemporada en el Complejo Deportivo del Sifup en Pirque: el DT Fernando Ortiz busca solidificar una idea de juego en estos días de entrenamientos previo a las competencias oficiales.
Mientras tanto se sigue trabajando en la llegada de refuerzos, ya que se han demorado en llegar más nombres tras las contrataciones de Matías Fernández Cordero y Joaquín Sosa. Este lunes hay una reunión de directorio clave.
🔴 Todas las noticias de Colo Colo de este lunes 12 de enero
Nacido en Santiago de Chile, se dedicó al periodismo desde joven. Trabajó en Radio Santo Tomás y en 2018 ingresó a Radio Cooperativa, estableciéndose en AlAireLibre.cl como redactor y editor de fin de semana. Padre de una hija, disfruta del fútbol y el tenis. Sus lugares favoritos son el estadio y junto a su familia.