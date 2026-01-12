Colo Colo empieza su segunda semana de pretemporada en el Complejo Deportivo del Sifup en Pirque: el DT Fernando Ortiz busca solidificar una idea de juego en estos días de entrenamientos previo a las competencias oficiales.

Mientras tanto se sigue trabajando en la llegada de refuerzos, ya que se han demorado en llegar más nombres tras las contrataciones de Matías Fernández Cordero y Joaquín Sosa. Este lunes hay una reunión de directorio clave.

🔴 Todas las noticias de Colo Colo de este lunes 12 de enero