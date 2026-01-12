Mientras el mercado de pases avanza y las carpetas se acumulan en Macul, una limitante reglamentaria aparece como un factor que podría afectar la planificación de Colo Colo de cara a la temporada 2026.

Se trata de un escenario principalmente administrativo que podría incidir en las prioridades del cuerpo técnico liderado por Fernando Ortiz, quien hasta ahora ha mostrado una postura exigente en la búsqueda de refuerzos.

📆 Jornada clave para Colo Colo: reunión de Blanco y Negro

En una nueva reunión de directorio acordada para hoy lunes 12 a las 16:00 horas, la dirigencia de Colo Colo se reunirá de forma telemática para avanzar en la conformación del plantel de cara a la temporada 2026.

La cita del directorio tiene un objetivo claro: seguir sumando caras al equipo tras las confirmaciones del lateral derecho, Matías Fernández y del jóven central charrúa, Joaquín Sosa, y así poder definir las prioridades para los siguientes refuerzos.

Aunque lo que se sabe es que el club apunta a un centro delantero para que Javier Correa tenga competencia, y también un central más, ya que quedó una vacante luego de la venta de Alan Saldivia a Vasco da Gama, el técnico Fernando Ortiz mantiene firme su interés por incorporar un nuevo portero, lo que transformará esta reunión en una toma de decisiones clave para las aspiraciones del técnico y el armado final del plantel.

📋 Cupos que condicionan el armado

En ese contexto, Colo Colo ya comenzó a moverse para los pedidos del técnico y se ha dado a conocer que las conversaciones con el zaguero uruguayo Javier Méndez aparecen bien encaminadas, y su arribo podría cerrarse en las próximas horas como el reemplazante natural de Alan Saldivia.

En paralelo, la dirigencia deberá resolver el nombre del centrodelantero que llegará para competir el puesto con Javier Correa. En esa carrera, Damián Pizarro y Maximiliano Romero asoman como las principales alternativas, aunque el primero no logra generar consenso total al interior de Blanco y Negro, esto más que nada por la postura del entrenador. A la vez, no se descarta que en la misma instancia se aborde la insistencia del cuerpo técnico por sumar un nuevo guardameta.

Este escenario se cruza directamente con la situación de los cupos extranjeros. Actualmente, el plantel albo cuenta con Joaquín Sosa, Claudio Aquino y Javier Correa como jugadores extranjeros en el primero equipo, número que podría aumentar a cuatro si se concreta la llegada de Méndez. Con ese panorama, el margen de maniobra se reduce, considerando que cualquier incorporación adicional —como un arquero— podría generar complicaciones en la distribución de plazas.

Todo esto, tomando en cuenta que el reglamento permite hasta seis extranjeros inscritos, pero solo cinco pueden estar en cancha simultáneamente, un detalle que transforma cada elección en una decisión estratégica. De hecho, la eventual llegada de un portero podría incidir directamente en la elección del delantero, donde Romero y Carlos Lucumí aparecen como opciones que también ocupan cupo foráneo.

En consecuencia, se proyecta que las primeras decisiones puedan darse a conocer una vez concluida la reunión de directorio programada para esta tarde. El objetivo en Macul es comenzar a perfilar el plantel definitivo y avanzar en la preparación pensando en el estreno oficial de la temporada, que será frente a Deportes Limache por la primera fecha del campeonato nacional.