Huachipato y Universidad Católica inauguran oficialmente la temporada 2026 del fútbol chileno en el estadio Sausalito de Viña del Mar por la primera semifinal de la renovada Supercopa, que estrena formato de cuatro equipos tras reunir a los campeones y subcampeones del Campeonato Nacional y Copa Chile.

​Los Cruzados llegan como amplios favoritos tras un mercado de pases que transformó radicalmente el plantel. Daniel Garnero tendrá su debut oficial con las flamantes incorporaciones de Matías Palavecino —figura del campeón Coquimbo Unido—, Justo Giani, Jimmy Martínez, Bernardo Cerezo y Juan Ignacio Díaz. Sin embargo, la gran incógnita es el rodaje: los precordilleranos no disputaron ni un solo amistoso de pretemporada, por lo que varios jugadores afrontarán sus primeros minutos oficiales del año directamente en semifinales.

​Las dudas físicas tampoco ayudan. Branco Ampuero y Eugenio Mena presentan molestias y son seria duda para este compromiso, obligando a Garnero a esperar hasta último momento para confirmar la alineación definitiva. A favor tienen las estadísticas: acumulan cinco partidos consecutivos sin perder ante los Acereros.

​Huachipato, campeón vigente de Copa Chile tras vencer por penales a Deportes Limache, llega condicionado por un contexto dramático. El equipo de Jaime García debió preparar este partido en medio del impacto devastador de los incendios forestales que golpearon la Región del Biobío, afectando emocionalmente al plantel. Los de Talcahuano buscarán darle una alegría a los damnificados de la zona, utilizando el fútbol como vía de escape ante tanta tragedia.

​El duelo se definirá a partido único. Si empatan en los 90 minutos, habrá alargue y, de persistir la igualdad, tanda de penales. El ganador enfrentará en la final del domingo 25 de enero al vencedor de Coquimbo Unido vs Deportes Limache.

⏱️ Huachipato vs U Católica, minuto a minuto