O’Higgins oficializó la llegada de un importante refuerzo para disputar la Copa Libertadores 2026: trajo un jugador de la Liga Argentina que supo brillar anteriormente en el fútbol chileno.

Los Celestes se preparan con todo para una temporada muy desafiante, en la que tendrán mucha acción entre el mencionado torneo internacional y las competencias locales. Es un gran reto para el director técnico Lucas Bovaglio.

🤩 El refuerzo que llega a O’Higgins desde la Liga Argentina

Se trata de Bastián Yáñez, futbolista formado en Unión Española, que jugó en la última temporada en Godoy Cruz de Argentina.

Como el club descendió en esta temporada, Yáñez tomó sus maletas y retornó a Chile para darle un relanzamiento a su carrera, dado que en un momento fue una de las grandes promesas del fútbol chileno, gracias a su buen rendimiento en Plaza Chacabuco.

No obstante, el jugador se fue estancando en su nivel y ahora pretende retomar las buenas actuaciones. Tiene mucho tiempo, ya que apenas va a cumplir 25 años en este 2026, por lo que se trata de un futbolista joven.

🔰 ¡𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨 𝐚𝐥 𝐂𝐚𝐩𝐨 𝐝𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐢𝐧𝐜𝐢𝐚, 𝐁𝐚𝐬𝐭𝐢𝐚́𝐧 𝐘𝐚́𝐧̃𝐞𝐳! 🇧🇼



El delantero chileno de 24 años proveniente del Club Godoy Cruz, firmó hoy su vínculo con O'Higgins y se transformó en el nuevo jugador de la Celeste ¡Vamos por una gran temporada… pic.twitter.com/zwbLn0EGre — O'Higgins FC 🇧🇼 (@OHigginsoficial) January 17, 2026

📋 ¿Qué otros refuerzos tiene O’Higgins para la Copa Libertadores?

O’Higgins tiene varios refuerzos ya confirmados, partiendo por su entrenador Lucas Bovaglio y siguiendo con los futbolistas Alan Robledo, Jorge Peña, Benjamín Rojas, Miguel Brizuela y Leandro Díaz, además de Bastián Yáñez.

No obstante, también fue muy importante retener a sus principales figuras, ya que renovó a Bryan Rabello, Luis Pavez, Omar Carabalí y Juan Leiva, entre otros.

📅 ¿Cuándo juega O’Higgins en el Campeonato Nacional y la Copa Libertadores?

O’Higgins debuta en el Campeonato Nacional el domingo 1 de febrero a las 12:00 horas contra Deportes Concepción, de visita en el estadio Ester Roa Rebolledo.

Después jugará con La Serena y Limache antes de su debut en la Copa Libertadores frente a Bahía de Brasil el 18 de febrero en horario por confirmar. La revancha será el 25 del mismo mes en el país de la samba.