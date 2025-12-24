Este miércoles 24 de diciembre, en la víspera de Navidad, Francisco “Paqui” Meneghini cerró definitivamente su ciclo con O’Higgins. El técnico argentino, quien se convertirá próximamente en el nuevo entrenador de la U de Chile, grabó un video dirigido a los hinchas celestes explicando los motivos de su no renovación y expresando el cariño que desarrolló durante su paso por la región.

El mensaje de Meneghini fue cargado de sinceridad: reconoció que llegaron a la última semana de competencia sin oferta de renovación formal, que las conversaciones posteriores al partido contra Everton no generaban claridad sobre la continuidad del proyecto, y que decidió terminar las negociaciones para no prolongar una incertidumbre que consideraba perjudicial.

🥺 Francisco Meneghini se despidió de O’Higgins públicamente

Francisco Meneghini decidió comunicar su partida de O’Higgins a través de un emotivo video dirigido directamente a los hinchas celestes para explicar por qué no renovó con el club pese a clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores.

El técnico fue directo respecto a lo que sintió: “Este video es para todos los hinchas celestes. Como ya saben, no voy a continuar la temporada que viene y quería compartirles mis emociones”, comenzó diciendo.

“Lo principal que siento es agradecimiento hacia ustedes por el apoyo brindado desde el primer día hasta el último, en cada estadio, en cada entrenamiento que nos vinieron a ver, en toda la región y en todo el país, porque nos apoyaron en todos los lugares donde jugó el equipo”, agregó.

😮 Meneghini revela los motivos por los que no renovó con O’Higgins

La razón principal fue la falta de propuesta formal de renovación y la ausencia de claridad administrativa. Meneghini explicó con precisión lo que ocurrió: “La realidad es que llegamos a la última semana de competencia sin una oferta de renovación, sin conversaciones al respecto. Después del partido con Everton hubo conversaciones, pero mi sensación era que iba a ser difícil darle continuidad a lo que veníamos haciendo”.

“Quizás se va a tomar otro rumbo, ni mejor ni peor, pero no es lo que yo pretendía para el equipo y ahí decidí dar por finalizada las conversaciones. Me quedo con todo lo lindo, con todos los momentos hermosos que pasamos. Mucho agradecimiento a ustedes, a la gente que trabaja en el club”, agregó.

Por último, ‘Paqui’ señaló que “ahora me va a tocar estar desde afuera, pero el cariño va a quedar y el apoyo siempre va a ser para O’Higgins. Les deseo lo mejor en este fin de año a todos ustedes, que tengan un gran 2026 y que el club pueda seguir creciendo como se merece”.

🔵 La U de Chile, el nuevo desafío de Francisco Meneghini

Tras confirmar su salida de O’Higgins, Francisco Meneghini asumirá como nuevo entrenador de la U de Chile. ‘Paqui’ tendrá la misión de reemplazar a Gustavo Álvarez, quien no logró levantar el Campeonato Nacional con los azules, pero sí los llevó a alzar los títulos de la Copa Chile y la Supercopa.

Esta será la primera experiencia de Meneghini al mando de uno de los llamados grandes del fútbol chileno, por lo que la temporada 2026 asoma como la más importante en lo que va de su carrera.

🔗 Si quieres estar al tanto de todas las novedades de la U de Chile sigue a Al Aire Libre.