Dentro de los grandes movimientos que ha tenido este mercado de pases del fútbol chileno se encuentra la situación del técnico Francisco Meneghini, quien puso fin a su ciclo en O’Higgins y está a una firma de asumir en U de Chile, motivo que obligó al elenco de Rancagua a moverse rápidamente para encontrarle un reemplazo a Paqui, el cual fue anunciado este sábado.

El Capo de Provincia no quiso dejar pasar este año para tener a su nuevo entrenador con miras a la temporada 2026, un nombre que ya viene con experiencia en el fútbol chileno y que sabe de jugar copas internacionales, tal como lo deberá hacer O’Higgins desde las fases previas de la Copa Libertadores.

✅ Lucas Bovaglio conducirá a O’Higgins en la temporada 2026

Esta jornada, a través de un comunicado O’Higgins oficializó la llegada de Lucas Bovaglio como su nuevo entrenador para el 2026, quien arriba al conjunto celeste en calidad de libre luego de haber dirigido a Palestino por más de 1 año.

“El Directorio de O’Higgins FC informa a sus socios, hinchas y a la opinión pública en general que ha alcanzado un acuerdo para concretar la llegada de Lucas Bovaglio como nuevo Director Técnico de nuestro plantel profesional de cara a los importantes desafíos de la temporada 2026″, describe el Capo de Provincia en su misiva.

Así mismo destacan que “El entrenador argentino de 46 años llega a O’Higgins de Rancagua luego de dirigir a Palestino durante dos temporadas (2024 – 2025), con el que logró dos clasificaciones consecutivas a la Copa CONMEBOL Sudamericana. El cuerpo técnico de Bovaglio estará conformado por Pablo César Abraham y Fernando Clementz como sus Ayudantes Técnicos, Sebastián Morelli su Preparador Físico, Ricardo Madariaga como Preparador Físico Ayudante y Federico Elduayén como Preparador de Arqueros”.

Lucas Bovaglio vestirá de celeste desde 2026/ © Photosport

📊 Los números de Lucas Bovaglio como DT en Palestino

Bovaglio dirigirá a O’Higgins luego de haber encabezado el staff técnico de Palestino estas dos últimas temporadas, donde consiguió interesantes números junto a los árabes.