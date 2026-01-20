O’Higgins está con la idea de seguir reforzándose para esta temporada 2026: los Celestes disputarán la Copa Libertadores y requieren un plantel amplio para responder en ese torneo y las competencias locales.

Es por esto que está negociando la llegada de un delantero, que supo ser campeón y goleador en Colo Colo, y que además levantó un trofeo en México.

🧐 O’Higgins se acerca a un delantero campeón y goleador en Colo Colo

Se trata de Iván Morales: según Radio Rancagua, el club ha tenido sondeos y acercamientos con el futbolista, por lo que existen opciones reales de que llegue a O’Higgins.

El futbolista negocia como agente libre tras su reciente salida de Sarmiento de Argentina, por lo que no hay costo de transferencia, aunque sí se debe llegar a un acuerdo de salario y otros aspectos contractuales.

El libro de pases del fútbol chileno cierra 24 horas antes de la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2026 (19 de febrero), aunque si quiere contar con el jugador para el inicio de las competencias, debe apurarse.

🏆 ¿Cuándo debuta O’Higgins en el Campeonato Nacional y la Copa Libertadores 2026?

O’Higgins debuta en el Campeonato Nacional el domingo 1 de febrero a las 12:00 horas contra Deportes Concepción en el estadio Ester Roa Rebolledo.

Después jugará con La Serena y Limache antes de estrenarse en la Copa Libertadores el miércoles 18 de febrero a las 19:00 horas frente a Bahía de Brasil (la revancha es el 25 del mismo mes en condición de visita).

😨 El dulce y agraz paso de Iván Morales por Colo Colo

Iván Morales fue formado en Colo Colo y debutó en 2016, mostrando rápidamente sus aptitude goleadoras. Además, siempre tuvo un biotipo de jugador robusto, característica que le permitía aguantar bien de espalda y ganar en los duelos físicos.

No obstante, tuvo problemas extrafutbolísticos que complicaron su estancia en el Cacique: malas actitudes en entrenamientos, indisciplinas en La Roja Sub 20 y fuertes dichos contra U de Chile lo tuvieron siempre en el Ojo del Huracán, pero el problema que más ruido causó fueron sus fiestas en plena pandemia en su residencia en un departamento, lo que obligó en su momento a Aníbal Mosa, a llevarlo a vivir a la Casa Alba.

Su último período en el club fue el mejor: en 2021 se despidió como goleador del equipo con 17 tantos y fue campeón de la Copa Chile, todo gracias a la confianza que puso en él Gustavo Quinteros. No obstante, una baja de rendimiento en los últimos duelos de ese año terminaron sellando su salida rumbo a México, donde jugó en Cruz Azul sin mayor éxito, antes de recalar en Argentina.

Sus números totales en Colo Colo fueron: 103 partidos oficiales, 29 goles y 9 asistencias.