Universidad de Chile ya tiene definido al nombre que comandará su proyecto deportivo para la próxima temporada. El cuadro azul avanzó con conversaciones, aceleró en las últimas horas y cerró acuerdo con su nuevo entrenador, quien firmará un vínculo por dos años y será oficializado en breve.

a información fue dada a conocer por el periodista argentino César Luis Merlo, especialista en mercado de pases y fichajes internacionales, a través de su cuenta de X, encendiendo de inmediato las reacciones entre los hinchas universitarios.

🔵 Francisco Meneghini será el nuevo técnico de la U de Chile

Tal como informó Merlo en X, Francisco Meneghini llegó a un acuerdo con Universidad de Chile y se convertirá en su nuevo director técnico.

“Tal como se esperaba, la U de Chile llegó a un acuerdo con Francisco Meneghini y el entrenador firmará contrato por 2 años. Ya trabajan los abogados de las partes y en breve será oficializado. #TratoHecho”, publicó el periodista.

Con esto, el cuadro universitario apuesta por un entrenador joven, de proceso, conocedor del medio local y con experiencia reciente en la máxima categoría del fútbol chileno. La oficialización se dará en los próximos días, una vez finalicen los trámites contractuales entre el club y el estratega.

🚨Tal como se esperaba, la U de Chile llegó a un acuerdo con Francisco Meneghini y el entrenador firmará contrato por 2 años.

*️⃣Ya trabajan los abogados de las partes y en breve será oficializado. #TratoHecho pic.twitter.com/wnn5CEEIlk — César Luis Merlo (@CLMerlo) December 27, 2025

🧾 ¿Cómo será el vínculo entre Meneghini y Universidad de Chile?

Según la información del especialista en fichajes:

el contrato será por dos años

los abogados del club y del DT ya trabajan en los documentos

ya trabajan en los documentos la oficialización llegará “en breve”

el acuerdo deportivo ya está cerrado

U de Chile, de esta manera, da un paso clave antes del inicio del mercado de pases y de la conformación del plantel para la próxima temporada.

El arribo de Meneghini será el punto de partida del nuevo ciclo azul.