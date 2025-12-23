La llegada de Francisco Meneghini a Universidad de Chile activó de inmediato la pregunta que siempre aparece en el CDA cuando se inicia un nuevo ciclo: ¿quiénes serán los primeros refuerzos? Y aunque la planificación aún está en fase inicial, hay un nombre que vuelve a instalarse con fuerza en el radar azul.

Se trata de un delantero que la U persiguió en mercados anteriores, que Paqui conoce de memoria y que hoy atraviesa una situación crítica en su club actual. No hay negociaciones formales, pero sus declaraciones recientes volvieron a encender una posibilidad que nunca terminó de apagarse.

El nombre es Octavio Rivero. El uruguayo fue una de las grandes obsesiones de Universidad de Chile en mercados pasados y también un jugador clave para Meneghini en Unión La Calera 2021, hasta que una grave lesión cortó su mejor momento. Esa relación futbolística, sumada a su experiencia en el medio chileno, lo convierte nuevamente en un nombre familiar para el nuevo cuerpo técnico azul.

En su etapa en La Calera, Rivero fue una pieza estructural del modelo ofensivo del DT argentino: referencia de área, juego directo y presencia constante en el gol. Paqui lo conoce, sabe cómo potenciarlo y confía en su perfil competitivo. Ese antecedente explica por qué su nombre reaparece justo cuando la U comienza a ordenar su mercado 2026.

El presente del delantero en Barcelona de Guayaquil es complejo. Al cierre de la temporada, el plantel quedó marcado por el asesinato de su compañero y amigo Mario Pineida, un golpe que desató una crisis interna profunda. Antes de abandonar Ecuador para iniciar sus vacaciones, Rivero habló con la prensa local y dejó frases que no pasaron desapercibidas. “El año se termina de la peor manera con la noticia de nuestro compañero y en mi caso, de mi amigo Mario. Una situación triste que nos golpea a todos“

Consultado por su continuidad, el delantero fue directo y expuso el desgaste que vive el plantel, marcado además por sueldos impagos y tensión institucional. “Nos vamos tristes, pero ahora a descansar. Esta situación es insostenible, mis compañeros y yo la hemos pasado mal en el último tiempo”.

Y agregó, dejando la puerta abierta a un cambio: “Ojalá esto cambie, porque así es muy difícil seguir. Yo tengo contrato, hay que ver y ahora tengo vacaciones con la familia y tratar de desconectarme un poco. Lo de Mario me golpeó mucho y ahora quiero recuperar energías”

Rivero tiene vínculo vigente hasta 2027, pero sus palabras reafirman una intención que ya había manifestado en mercados anteriores: buscar una salida.

Por ahora, no hay negociaciones activas, pero sí señales claras. La U necesita gol, el DT conoce al jugador y el delantero busca salir de un contexto que considera insostenible.

