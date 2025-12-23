Francisco “Paqui” Meneghini será el nuevo entrenador de U de Chile y ya trabaja en la conformación de un plantel que esté a la altura de un 2026 de grandes exigencias. El Romántico Viajero disputará el Campeonato Nacional, Copa Chile, Copa de la Liga y la Copa Sudamericana.

Así las cosas, el DT ya pidió a su primer jugador a la dirigencia de Azul Azul y se trata de un exseleccionado chileno, que hasta 2024 vestía la camiseta de La Roja.

🤩 Un exjugador de La Roja es la primera exigencia de Paqui Meneghini en U de Chile

Se trata de Gabriel Arias, arquero chileno que acaba de finalizar un largo periplo por Racing y que quedó como agente libre, a la espera de una oportunidad con un club de cara al 2026.

Según dio a conocer el periodista Cristopher Antúnez en Bolavip, Meneghini busca que Arias pelee el puesto con Gabriel Castellón, generando una importante competencia en el arco de U de Chile.

Arias tiene gran experiencia en Racing, conquistando la Liga Argentina, la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana (siendo capitán en estos últimos dos), entre otros títulos. Gaviota también jugó en Unión La Calera, Defensa y Justicia y Olimpo, además de la Selección Chilena, camiseta que defendió a partir de la Copa América 2019 hasta 2024.

La U necesita un arquero tras la salida de Cristopher Toselli y Meneghini quire armar un gran plantel, ya que tiene la obligación de conquistar el título del Campeonato Nacional, torneo que el club no consigue desde 2017.

📋 Qué otros refuerzos busca U de Chile

Un nombre que ya está listo, pero debe oficializarse en las próximas horas es el de Eduardo Vargas, delantero que hizo historia con U de Chile al ganar la Cpa Sudamericana 2011 (siendo la gran figura del torneo) y que vuelve después de 15 años.

Otras opciones son el volante paraguayo Lucas Romero y el delantero argentino Nahuel Barrios, quienes siguen negociando con al dirigencia de Azul Azul. En el caso de Romero, todo se complicó por un interés de Olimpia de Paraguay, por lo que se deben intensificar los esfuerzos.