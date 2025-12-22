Durante este lunes el gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo, confirmó que se encuentran negociando con Francisco Meneghini para que sea el nuevo entrenador de U de Chile a partir de la temporada 2026, una elección que se dio de manera unánime en el directorio de la concesionaria que dirige al club estudiantil pero que al parecer no genera el mismo consenso en la hinchada del club.

Si bien Meneghini viene de hacer una gran temporada junto a O’Higgins, clasificándolos incluso como Chile 3 a la próxima Copa Libertadores, los pergaminos del joven director técnico argentino parecen no ser suficientes para satisfacer las exigencias del hincha de la U, que se manifestó a través de las redes sociales.

⚽ Algunos confían y otros dudan de Meneghini en U de Chile

La inminente llegada de Meneghini a U de Chile genera división en la hinchada azul, que mediante redes sociales se manifestó al respecto y no todos concordaron en que fuese la mejor carta para suceder a Gustavo Álvarez en el cargo.

Aunque por un lado hay seguidores de la U que confían en el conocimiento que tiene Paqui en el fútbol chileno, además de ya haber tenido experiencias en el club laico como asistente, por otro parte varios son reacios a que sea el encargado de dirigir al plantel profesional para la próxima temporada.

“Hicimos demasiados chistes por el Centenario de Colo Colo y ahora empezamos a pagar el karma con la llegada de Paqui” o incluso “Prefiero que nos dirija Marcelo Díaz”, fueron algunos de los comentarios más pesimistas por la incorporación del DT ex O’Higgins, Audax Italiano y Unión La Calera, entre otros, mientras que otros confían en que pueda dar resultados como la apuesta de Azul Azul.

Esta cuenta se declara retractor de meneghini pic.twitter.com/1ndx3S3QyQ — adriánodelaU cohen. (@ades1719) December 22, 2025

Este Chad ya está redactando el despido de Meneghini en la fecha 7 del torneo. pic.twitter.com/rBzIbiXIex — Triple M (@matimnzml) December 22, 2025

El mejor logro de Paqui Meneghini es un tercer lugar con O'Higgins en un mal año de los tres grandes, con ese curriculum llega a la U. — HORMAZABALISMO (@fabiuch15) December 22, 2025

La U toco fondo con la llegada de Meneghini — Pipe Campeón🏆 invicto de Sudámerica…y tu? (@pipeazul316) December 22, 2025

📆 ¿Cuándo debiese asumir Meneghini como nuevo DT de la U?

Tal como indicó Manuel Mayo las conversaciones entre la U y Meneghini ya están en marcha, por lo que el anuncio oficial debiese ser en los próximos días, previo al fin de año.