La U de Chile se prepara para las fiestas de fin de año con un 2025 agridulce que deja sabor a poco entre sus hinchas. El Romántico Viajero terminó el Campeonato Nacional fuera del podio y se debió confirmar con la clasificación a la Copa Sudamericana. Y si bien a nivel internacional volvió a competir, alcanzando unas semifinales continentales tras 13 años, la dolorosa eliminación a manos de Lanús dejó al club con ganas de más.

Por ello, en el Centro Deportivo Azul ya están enfocados en lo que será el 2026 y en los fanáticos reina la expectativa de quiénes serán los refuerzos que iluminen al equipo para ir en busca del esquivo título del torneo, el cual no consiguen desde el 2017 de la mano de Ángel Guillermo Hoyos.

Con la llegada de Francisco Meneghini a la banca, los universitarios quieren incorporar a algunos jugadores clave y sueñan con un plantel competitivo para retomar el protagonismo perdido. En AlAireLibre recogimos los principales deseos de los estudiantiles, que tienen puesta su ilusión en el próximo año.

🎄 Los refuerzos que piden en la U de Chile esta Navidad

Los hinchas exigen un 9 de área letal que reemplace a Lucas Di Yorio, quien recientemente partió al fútbol mexicano luego que la U de Chile optara por no hacer uso de la opción de compra de su pase. El máximo deseo es Felipe Mora, delantero que actualmente milita en la Major League Soccer (MLS) y que comandó a los azules en su último título en el torneo nacional. Pese a que no es sencillo repatriarlo, sus ocho goles en 41 partidos durante la temporada generan esperanza en los fanáticos, quienes lo piden a gritos en las redes sociales.

Otro que asoma con fuerza entre los aficionados es Eduardo Vargas. ‘Turboman’ estuvo muy cerca de regresar a mediados de año, sin embargo, tras no llegar a un acuerdo con la dirigencia de Azul Azul finalmente arribó a Audax Italiano, donde ha marcado cinco goles y aportado dos asistencias en 15 partidos. Si bien sus números están muy lejos de los de Di Yorio, lo que representa el segundo máximo goleador histórico de La Roja para la U ilusiona a sus hinchas, que no ven con malos ojos que sea una alternativa en la ofensiva.

Bajo esa misma lógica, a los seguidores universitarios les gustaría ver nuevamente con la camiseta azul a un viejo conocido: Igor Lichnovsky. El defensor, canterano del Romántico Viajero, dio al salto al extranjero en 2014, donde suma pasos por Portugal, España, Arabia Saudita y México. Hoy, con 31 años, es uno de los anhelos de la institución, que ve en él a un posible líder para que lidere la defensa.

Más atrás entre los deseos de los fanáticos, algunos piden al portero Tomás Ahumada, de buena temporada en Audax Italiano, para que pelee un puesto con Gabriel Castellón. Otro de los nombres más pedidos es el de Octavio Rivero, delantero de Barcelona de Guayaquil que ya ha sido sondeado por la directiva en mercados anteriores.

😮 La lista negra de la U de Chile: los hinchas quieren la salida de algunos jugadores

Sin embargo, así como los hinchas de la U de Chile quieren que algunos jugadores lleguen, también piden la salida de otros, principalmente porque no han sido de su gusto a lo largo de la temporada. Uno de los más apuntados es Antonio Díaz, carrilero izquierdo que no ha tenido el desempeño esperado en los azules y que no ha logrado destacar desde su arribo al club.

Otro jugador que no tiene el visto bueno por parte de los hinchas azules para el año que se avecina es Rodrigo Contreras. El ‘Tucu’ venía como una de las principales cartas de gol tras lo mostrado en Everton el 2024, y si bien su gol frente a la U Católica en el último minuto del clásico jugado en el Estadio Nacional es recordado con cariño por los forofos, su nivel, especialmente en la segunda parte del año, hace que sea uno de los más criticados en las redes sociales.

🏆 El principal deseo navideño de la U de Chile

Los hinchas de la Universidad de Chile esperan que la dirigencia conforme un plantel competitivo para el 2026, puesto que el principal deseo del club es el título del Campeonato Nacional.

Los azules no levantan el ‘Huemul de Plata’ desde el 2017, cuando vencieron por la cuenta mínima a San Luis de Quillota en el Estadio Nacional y bajaron su estrella 18.

Por ello, la ilusión de los fanáticos del Romántico Viajero está depositada en el cuerpo técnico de Francisco Meneghini, quien no gusta del todo a gran parte de la la afición, pero que esperan los lleve a dar una vuelta olímpica una vez más.

🔗 Sigue a Al Aire Libre y no te pierdas ningún detalle de la U de Chile.