El mercado de pases ya ha tenido importantes movimientos en el fútbol chileno y este lunes precisamente se conoció la salida del técnico argentino Francisco Meneghini de la banca de O’Higgins, por lo que es de esperar que el elenco Celeste anuncie lo antes posible un nuevo nombre que comande los destinos del primer equipo en 2026.

Con el fin de ciclo de Paqui Meneghini en la banca del Capo de Provincia entra la interrogante de quién será su sucesor, y justamente sobre ello es que hubo novedades esta jornada con el entrenador que ya apuntan en Rancagua para que asuma el mando del plantel, una opción que ya tiene experiencia en el fútbol chileno y que viene de ser campeón en Argentina.

📰 Comunicado Oficial | A nuestros Socios, hinchas y a la comunidad celeste en general, queremos informar lo siguiente: pic.twitter.com/9c36mvcm43 — O'Higgins FC 🇧🇼 (@OHigginsoficial) December 22, 2025

⚽ Ariel Holan aparece como la principal carta para arribar a la banca de O’Higgins

Justo después que se oficializara la marcha de Meneghini, quien suena como opción para U de Chile, en el entorno de O’Higgins comenzó a mencionarse el nombre del DT que estaría en el radar como la primera opción para asumir en la banca de cara a la próxima temporada.

Según información que entregó el periodista rancagüino Daniel Guajardo, el objetivo por el cuadro celeste es nada menos que Ariel Holan, quien ya dirigió en dos periodos a U Católica en nuestro país y supo ser campeón con Rosario Central este 2025 en el fútbol argentino.

“El factor Meneghini estaba hace un rato listo. Pero, ya O’Higgins estaba buscando técnicos hace ‘el mismo rato’. Hay un primer nombre en vista: Ariel Holan”, aseguró el mismo Guajardo sobre la opción del experimentado estratega argentino, quien este mismo mercado estuvo en la terna de posibles nuevos entrenadores de la U, un puesto que tomaría el propio Meneghini.

👀 ¿Por qué O’Higgins busca nuevo DT para el 2026?

O’Higgins debe salir a buscar técnico en el mercado por la reciente partida de Francisco Meneghini, quien luego de días de no alcanzar un acuerdo para su renovación terminó poniendo fin a su ciclo en el conjunto de Rancagua.

Ariel Holan es la primera opción que manejan en el Monasterio Celeste para suceder a Paqui, aunque no se ha sabido de negociaciones formales con el entrenador trasandino de 65 años.