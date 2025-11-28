Coquimbo Unido ya se prepara para cerrar su histórica temporada, en la cual no solo consiguió su primer título en la Primera División, sino que ha cautivado a todos con una extraordinaria campaña.

Sus números hablan por sí solos: en 28 partidos, los piratas registran 22 triunfos, 5 empates y una sola derrota, superando los 70 puntos con dos partidos por jugar en el Campeonato Nacional.

Esto ha provocado que los principales clubes del país e incluso del extranjero hayan puesto sus ojos sobre algunas de las figuras del equipo aurinegro. Por ello, en el Puerto ya comienzan a resignarse con un éxodo importante de jugadores de cara al 2026.

😮 En Coquimbo anticipan éxodo de jugadores

Así al menos lo cree Esteban González, entrenador de Coquimbo, quien adelantó que el próximo mercado puede ser muy movido y que podrían perder a varios jugadores.

“Hay jugadores que sí o sí se van a tener que ir porque hicieron tremendas campañas. Lo más probable es que clubes nacionales e internacionales vengan a buscar a ciertos jugadores que marcaron mucha diferencia”, dijo el DT en diálogo con DSports Chile.

“Pero también es parte del proceso que vive el jugador profesional. Ojalá por mí se quedaran todos. Queremos seguir haciendo historia, pero es natural que quieran a algún jugador del equipo campeón”, agregó.

⚽ Las figuras que podrían dejar Coquimbo

Si bien Esteban González no dio nombres, en las últimas semanas se ha especulado con posibles salidas de Bruno Cabrera, Sebastián Salinas, Matías Palavecino, Sebastián Galani y Cecilio Waterman, quienes interesan han despertado el interés de diversos equipos.

“Entiendo como es el mercado, yo también fui futbolista y sé lo que siente el futbolista. Lo que hemos vivido nosotros como plantel, no sé si se vuelva a repetir la química que había, pero sí entiendo que un equipo que ha ganado 16 partidos consecutivos es muy difícil que se mantenga completo”, completó el adiestrador de los piratas.

🤔 ¿Cuándo juega Coquimbo?

El próximo partido del flamante campeón del fútbol chileno, Coquimbo Unido, será frente a la Universidad de Chile el próximo martes 2 de diciembre a las 18:00 horas en el Estadio Santa Laura.

