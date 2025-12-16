Después de la despedida pública de Cecilio Waterman de Coquimbo Unido, iniciaron los rumores que lo vinculaban con otro equipo chileno que jugará la Copa Libertadores. Con los días avanzando y el mercado de pases recién iniciando, una información cambió el futuro del panameño casi totalmente.

Tras la temporada más gloriosa del conjunto aurinegro, la gran labor de los Piratas era mantener gran parte del plantel y rearmarse para defender el título en 2026. Por lo que Waterman sin dudas, es uno de los nombres importantes para el plantel que ahora dirigirá Hernán Caputto.

⚽ La voltereta de Cecilio Waterman y su futuro

Hace algunos días, el periodista Coke Rojas de Mi Radio LS informó en sus redes sociales que el futuro del panameño no estaba cerrado y que “podía continuar en Coquimbo Unido”. Con los días, esa información volvió a reiterarse en la voz de Nicolás Peric en Radio Pauta, donde señaló que “lo de Waterman no está cerrado, siguen en conversaciones. Podría quedarse, absolutamente. Siguen conversando, hasta anoche estaban en eso, no está cerrado”

De hecho, en el puerto esperan retener al delantero para que sea su agente ofensivo en la Copa Libertadores, además de otros objetivos que tendrá el campeón vigente en la próxima temporada. Por ahora no hay claridad en qué pasará realmente con Waterman, pero la conversaciones están activas para mantener a su delantero estrella.