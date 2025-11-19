Coquimbo Unido se florea como flamante campeón del fútbol chileno y todavía quiere más al encontrarse a la caza del histórico récord del Ballet Azul en cuanto a número de victorias en línea, pero junto con ello el cuadro de la Cuarta Región también recibe positivas e inesperadas noticias que tienen como protagonista a una de sus figuras en esta campaña, el delantero Cecilio Waterman.

Resulta que Coquimbo comienza a frotarse las manos por un jugoso premio económico que recibirá gracias a la clasificación de la selección de Panamá a la Copa del Mundo de 2026, un hito para los “Canaleros” en el que fue partícipe Waterman y con un rol más que protagónico, dándole así una manito al club que lo acogió este año.

🔥🇵🇦🏆 ¡NOS FUIMOS PAL’ MUNDIAL! 🇵🇦🏆🔥



Contra todo, con el corazón en la mano y la bandera en el alma… ¡hemos clasificado a nuestro segundo mundial! ✨🏆



💙❤️🤍es un sueño de país, un orgullo que recorre cada calle, cada hogar, cada corazón.#MásPanameñosQueNunca🇵🇦 pic.twitter.com/TI9LNBKFsU — FEPAFUT (@fepafut) November 19, 2025

💰 Los millones que le caen como anillo al dedo al campeón Coquimbo

La clasificación de Panamá al Mundial en Norteamérica del próximo año beneficia directamente a Coquimbo por un apartado de la FIFA que viene generando hace unos años, y que tiene que ver con un fondo de dinero a repartir entre los clubes que aporten jugadores a las selecciones que asistan a la cita planetaria.

Y este es el caso precisamente del cuadro aurinegro, que ahora se frota las manos para recibir una porción de los 355 millones de dólares que destinará la FIFA entre todos los clubes que gozan de este beneficio, aunque el monto definitivo que caerá al monarca del fútbol chileno debiese conocerse más adelante.

Eso sí, a modo de ejemplo está el antecedente de lo ocurrido en el pasado Mundial de Qatar, cuando bajo esta misma medida la FIFA repartió 209 millones de dólares entre 440 clubes, lo que provocó que cada uno recibiera alrededor de 475 mil de la moneda norteamericana, unos 450 millones de pesos chilenos.

Así, Coquimbo tendrá generosos ingresos que le permitirán planificar de la mejor manera su temporada 2026, una en la que también podrán ver dinero de parte de Conmebol por la participación que tendrán en la fase grupal de la Copa Libertadores.