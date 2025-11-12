Coquimbo Unido, flamante campeón del fútbol chileno, ya inscribió su nombre en la historia, pero su gran campaña en 2025 los tiene ad portas de otro gran hito para el balompié local.

El conjunto Pirata está muy cerca de igualar el récord de 16 victorias consecutivas de la U de Chile con su mítico Ballet Azul, y que tiene 61 años de vigencia. Para ello, solo deben derrotar a Deportes La Serena, su clásico rival, el próximo 22 de noviembre, y les quedará campeonato para establecer una nueva marca.

En medio de este favorable escenario apareció Esteban González, DT de Coquimbo, quien no le hizo el quite a las comparaciones y puso al cuadro Pirata en su lugar histórico.

🎯 Esteban González habló sobre comparación del Ballet Azul de la U de Chile

El Director Técnico de Coquimbo Unido fue cauteloso, pero claro en su análisis del récord que está por alcanzar. González reconoció la importancia del logro, pero no dudó en expresar respeto hacia lo que significó el Ballet Azul.

“Me parece que algo muy histórico es la obtención del título. Ahora, el récord es un objetivo secundario. Para mí, estamos muy lejos del Ballet Azul”, declaró el Chino González.

El técnico, además, fue muy claro al rechazar la idea de que el éxito de Coquimbo Unido sea producto del azar o la suerte. González enfatizó el trabajo acumulado detrás del título y la racha de victorias. “Es lindo ganar siempre. Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande de seguir validando todo lo que se ha hecho, que no es una casualidad; al contrario, ha costado mucho”, expresó.

🤩 ¡AHORA SÍ LA COPA ESTÁ COMPLETA! 💛🏆🖤



Un título forjado en el crisol de fuego y que grabó su nombre con Fuerza y Coraje para toda la eternidad.



⭐️ ¡SOMOS EL VERDADERO CAMPEÓN DE LA REGIÓN! 🏴‍☠️#PirataMiViejoAmigo pic.twitter.com/ewJNpslSZA — Coquimbo Unido (@coquimbounido) November 10, 2025

📊Estas son las 15 victorias de Coquimbo

La Serena 2-4 Coquimbo Unido, 31 de mayo

Coquimbo Unido 1-0 U de Chile, 15 de junio

Unión Española 0-2 Coquimbo Unido, 21 de junio

Coquimbo Unido 4-1 Iquique, 19 de julio

U Católica 0-3 Coquimbo Unido, 27 de julio

Coquimbo Unido 2-1 Limache, 2 de agosto

Cobresal 1-2 Coquimbo Unido, 10 de agosto

Coquimbo Unido 2-1 Everton, 17 de agosto

Audax Italiano 0-1 Coquimbo Unido, 23 de agosto

Huachipato 0-1 Coquimbo, 30 de agosto

Coquimbo Unido 2-1 Ñublense, 12 de septiembre

Coquimbo Unido 1-0 Colo Colo, 19 de octubre

O’Higgins 0-1 Coquimbo Unido, 26 de octubre

Coquimbo Unido 2-0 Unión La Calera, 2 de noviembre

Palestino 1-2 Coquimbo Unido, 8 de noviembre

📅¿Cuándo Coquimbo podrá romper el récord del Ballet Azul?

El próximo partido de Coquimbo Unido será el 22 de noviembre frente a Deportes La Serena en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso a las 18:00 horas.