Coquimbo Unido cerró la fase de grupos de la Copa Chile 2026 de la mejor manera: con una victoria, con el primer lugar del Grupo A asegurado y con el debut soñado de Joaquín Rojas. El joven de 16 años entró como titular a la cancha del Estadio Francisco Sánchez Rumoroso y en su primera aparición como profesional anotó el único gol del partido para despachar 1-0 a San Marcos de Arica en la última fecha de la zona.

El tanto llegó a los 18 minutos. Pons inició una contra de los Piratas, enganchó hacia adentro y habilitó a Rojas en el área. El juvenil controló con pierna derecha, se acomodó y remató al ángulo del primer palo del portero ariqueño con una precisión que no se espera de alguien que recién debuta.

😮‍💨💥🏴‍☠️ ¿EL GOL DEL TORNEO?



Coquimbo Unido recuperó el balón en su área y generó un gran contragolpe para que Joaquín Rojas ponga en ventaja a los Piratas ante San Marcos de Arica, en este #MatchdayMiércoles de la #CopaChileCocaColaZeroAzúcar 2026.



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Coquimbo cerró el Grupo A sin perder un solo partido

San Marcos de Arica llegó al partido ya eliminado de la competencia con apenas un punto en cinco fechas, y así lo reflejó su juego: sin opciones reales de revertir el marcador y sin mayor peligro sobre el arco de Gonzalo Flores.

Coquimbo, en cambio, administró la ventaja con la tranquilidad. Los Piratas terminan la fase de grupos como el único equipo invicto del Grupo A, con 12 puntos tras tres victorias y tres empates.

¿Cuándo juega Coquimbo Unido en los octavos de la Copa Chile 2026?

Con este resultado, Coquimbo Unido avanza a la siguiente ronda de la Copa Chile 2026 como primero del Grupo A. El rival será Cobreloa, quienes clasificaron segundos en el Grupo C, mientras que la fecha de los octavos de final, aún está por confirmarse una vez que se complete el cuadro de clasificados de todos los grupos del torneo.

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