Datos Clave Resultado: La U de Chile se impuso por 1-0 a San Felipe con gol de Nicolás Fernández. Clasificación: Con esto, los azules accedieron a los octavos de final de la Copa Chile 2026. San Felipe se despide: El Uni Uni quedó tercero en el Grupo D y dijo adiós al certamen.

Universidad de Chile no tuvo mayores contratiempos para vencer a Unión San Felipe e inscribirse en los octavos de final de la Copa Chile 2026. Los azules se impusieron por la cuenta mínima en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar de La Calera y abrocharon su clasificación a la siguiente ronda del certamen. Por su parte, el Uni Uni dijo adiós tras culminar en el tercer puesto del Grupo D.

Fernando Gago guardó a algunos de sus titulares pensando en el Campeonato Nacional, pero eso no fue impedimento para dominar de inicio a fin el compromiso ante los del Valle del Aconcagua y sacar pasajes a la ronda de los dieciséis mejores del torneo.

El gol de San Felipe vs U de Chile

Universidad de Chile fue ampliamente superior a Unión San Felipe y encontró rápidamente la apertura del marcador. En el minuto 8 de la primera mitad, Lucas Barrera envió un balón en profundidad buscando a Nicolás Fernández, quien aprovechó una mala salida del portero Leandro Cañete para anotar el 1-0 que terminó siendo definitivo.

De ahí en más el Romántico Viajero manejó el resultado, y si bien tuvo opciones para aumentar el marcador, no pudo hacerlo producto de la actuación del guardameta del Uni Uni y la poca efectividad de sus atacantes.

Estadísticas de San Felipe vs U de Chile

Chilean Cup – 2026 DÍA DE PARTIDO 6 Unión San Felipe Segunda mitad Municipal Stadium of San Felipe – San Felipe Universidad Chile Nicolás Fernández 8′ Resumen

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Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 79 ‘ Unión San Felipe Sustitución : Cristián Suárez 69 ‘ Universidad Chile Sustitución : Diego Vargas 69 ‘ Unión San Felipe Sustitución : Luis García 59 ‘ Unión San Felipe Sustitución : Bruno Vides 59 ‘ Unión San Felipe Sustitución : B. Riveros 59 ‘ Unión San Felipe Sustitución : Óscar Henríquez 56 ‘ Universidad Chile Sustitución : Gonzalo Reyna 56 ‘ Universidad Chile Sustitución : Vadim Romanov 46 ‘ Universidad Chile Sustitución : Matías Zaldivia 28 ‘ Universidad Chile Sustitución : Diego Antonio Cofré Núñez 15 ‘ Universidad Chile Tarjeta amarilla : 15 ‘ Universidad Chile Tarjeta amarilla : Nicolás Ramírez 10 ‘ Unión San Felipe Tarjeta amarilla : Patricio Muñoz 8 ‘ Universidad Chile Gol : Nicolás Fernández Goal! The score is now 0-1. Unión San Felipe Unión San Felipe 4-3-3 12 Leandro

Canete

Sepulveda 25 Valentín

Alfonso

Sánchez

Farías 29 Lucas

Patricio

Martínez

Álvarez 2 Valentin

Perales 16 Diego

Fuentes 17 Raimundo

Díaz 8 Norberto

Palmieri 33 Bryan

David

González

Guzmán 9 Benjamín

Aravena 18 Patricio

Muñoz 21 Nicolás

Brun Entrenador

0 Juan Luvera

Bench

1 A. Fernández



4 Martín Ramirez



5 Diego Bravo



7 Óscar Henríquez



10 Gonzalo Jara



14 B. Riveros



23 Bruno Vides



27 Luis García



34 Cristián Suárez

Universidad Chile Universidad Chile 4-3-3 25 Gabriel

Castellón 6 Nicolás

Fernández 31 Bianneider

Tamayo 2 Franco

Calderón 29 Lucas

Emilio

Barrera 5 Nicolás

Ramírez 8 Israel

Poblete 19 Javier

Altamirano 23 Ignacio

Vásquez 18 Juan

Martín

Lucero 10 Lucas

Assadi Entrenador

0 Fernando Gago

Bench

1 Cristopher Toselli



4 Diego Vargas



7 Maximiliano Guerrero



21 Vadim Romanov



22 Matías Zaldivia



26 Matías Riquelme



28 Agustín Arce



32 Gonzalo Reyna



38 Diego Antonio Cofré Núñez

1 Esquinas 7 2 Remates fuera de objetivo 10 4 Tiros Totales 13 59 Ataques 148 28 Ataques peligrosos 104 42 % de Posesión de Balón 58 0 Objetivos 1 5 Sustituciones 5 1 Tarjetas amarillas 1 2 Disparos a puerta 3 Últimos enfrentamientos UNI 0 – 2 UCH 28/06/2026 UCH 2 – 0 UNI 01/09/2012 UNI 0 – 1 UCH 23/03/2012 UNI 0 – 3 UCH 10/09/2011 UCH 1 – 0 UNI 17/07/2011

¿Cuándo vuelven a jugar la San Felipe y U de Chile?

Unión San Felipe volverá a jugar el próximo sábado 8 de agosto desde las 12:30 horas frente a Deportes Recoleta en el Estadio Municipal de San Felipe por la fecha 19 de la Primera B 2026.

Por su parte, Universidad de Chile saltará nuevamente a la cancha el próximo domingo 9 de agosto a las 20:00 horas ante Palestino en el Estadio Nacional por la fecha 18 del Campeonato Nacional 2026.

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