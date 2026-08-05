Universidad de Chile no tuvo mayores contratiempos para vencer a Unión San Felipe e inscribirse en los octavos de final de la Copa Chile 2026. Los azules se impusieron por la cuenta mínima en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar de La Calera y abrocharon su clasificación a la siguiente ronda del certamen. Por su parte, el Uni Uni dijo adiós tras culminar en el tercer puesto del Grupo D.

Fernando Gago guardó a algunos de sus titulares pensando en el Campeonato Nacional, pero eso no fue impedimento para dominar de inicio a fin el compromiso ante los del Valle del Aconcagua y sacar pasajes a la ronda de los dieciséis mejores del torneo.

El gol de San Felipe vs U de Chile

Universidad de Chile fue ampliamente superior a Unión San Felipe y encontró rápidamente la apertura del marcador. En el minuto 8 de la primera mitad, Lucas Barrera envió un balón en profundidad buscando a Nicolás Fernández, quien aprovechó una mala salida del portero Leandro Cañete para anotar el 1-0 que terminó siendo definitivo.

De ahí en más el Romántico Viajero manejó el resultado, y si bien tuvo opciones para aumentar el marcador, no pudo hacerlo producto de la actuación del guardameta del Uni Uni y la poca efectividad de sus atacantes.

Estadísticas de San Felipe vs U de Chile

Chilean Cup – 2026 DÍA DE PARTIDO 6
Unión San Felipe
05/08/2026 19:00
Segunda mitad Municipal Stadium of San Felipe – San Felipe
Universidad Chile
  • Nicolás Fernández 8′
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  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
79 ‘
Unión San Felipe
Sustitución : Cristián Suárez
69 ‘
Universidad Chile
Sustitución : Diego Vargas
69 ‘
Unión San Felipe
Sustitución : Luis García
59 ‘
Unión San Felipe
Sustitución : Bruno Vides
59 ‘
Unión San Felipe
Sustitución : B. Riveros
59 ‘
Unión San Felipe
Sustitución : Óscar Henríquez
56 ‘
Universidad Chile
Sustitución : Gonzalo Reyna
56 ‘
Universidad Chile
Sustitución : Vadim Romanov
46 ‘
Universidad Chile
Sustitución : Matías Zaldivia
28 ‘
Universidad Chile
Sustitución : Diego Antonio Cofré Núñez
15 ‘
Universidad Chile
Tarjeta amarilla :
15 ‘
Universidad Chile
Tarjeta amarilla : Nicolás Ramírez
10 ‘
Unión San Felipe
Tarjeta amarilla : Patricio Muñoz
8 ‘
Universidad Chile
Gol : Nicolás Fernández
Goal! The score is now 0-1.
Unión San Felipe
4-3-3
Leandro Canete Sepulveda 12
Leandro
Canete
Sepulveda
Valentín Alfonso Sánchez Farías 25
Valentín
Alfonso
Sánchez
Farías
Lucas Patricio Martínez Álvarez 29
Lucas
Patricio
Martínez
Álvarez
Valentin Perales 2
Valentin
Perales
Diego Fuentes 16
Diego
Fuentes
Raimundo Díaz 17
Raimundo
Díaz
Norberto Palmieri 8
Norberto
Palmieri
Bryan David González Guzmán 33
Bryan
David
González
Guzmán
Benjamín Aravena 9
Benjamín
Aravena
Patricio Muñoz 18
Patricio
Muñoz
Nicolás Brun 21
Nicolás
Brun
  • Entrenador
  • 0
    Juan Luvera
  • Bench
  • 1
    A. Fernández
  • 4
    Martín Ramirez
  • 5
    Diego Bravo
  • 7
    Óscar Henríquez
  • 10
    Gonzalo Jara
  • 14
    B. Riveros
  • 23
    Bruno Vides
  • 27
    Luis García
  • 34
    Cristián Suárez
Universidad Chile
4-3-3
Gabriel Castellón 25
Gabriel
Castellón
Nicolás Fernández 6
Nicolás
Fernández
Bianneider Tamayo 31
Bianneider
Tamayo
Franco Calderón 2
Franco
Calderón
Lucas Emilio Barrera 29
Lucas
Emilio
Barrera
Nicolás Ramírez 5
Nicolás
Ramírez
Israel Poblete 8
Israel
Poblete
Javier Altamirano 19
Javier
Altamirano
Ignacio Vásquez 23
Ignacio
Vásquez
Juan Martín Lucero 18
Juan
Martín
Lucero
Lucas Assadi 10
Lucas
Assadi
  • Entrenador
  • 0
    Fernando Gago
  • Bench
  • 1
    Cristopher Toselli
  • 4
    Diego Vargas
  • 7
    Maximiliano Guerrero
  • 21
    Vadim Romanov
  • 22
    Matías Zaldivia
  • 26
    Matías Riquelme
  • 28
    Agustín Arce
  • 32
    Gonzalo Reyna
  • 38
    Diego Antonio Cofré Núñez
1
Esquinas
7
2
Remates fuera de objetivo
10
4
Tiros Totales
13
59
Ataques
148
28
Ataques peligrosos
104
42
% de Posesión de Balón
58
0
Objetivos
1
5
Sustituciones
5
1
Tarjetas amarillas
1
2
Disparos a puerta
3
Últimos enfrentamientos
UNI 0 – 2 UCH 28/06/2026
UCH 2 – 0 UNI 01/09/2012
UNI 0 – 1 UCH 23/03/2012
UNI 0 – 3 UCH 10/09/2011
UCH 1 – 0 UNI 17/07/2011

¿Cuándo vuelven a jugar la San Felipe y U de Chile?

Unión San Felipe volverá a jugar el próximo sábado 8 de agosto desde las 12:30 horas frente a Deportes Recoleta en el Estadio Municipal de San Felipe por la fecha 19 de la Primera B 2026.

Por su parte, Universidad de Chile saltará nuevamente a la cancha el próximo domingo 9 de agosto a las 20:00 horas ante Palestino en el Estadio Nacional por la fecha 18 del Campeonato Nacional 2026.

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