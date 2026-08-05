Universidad de Chile no tuvo mayores contratiempos para vencer a Unión San Felipe e inscribirse en los octavos de final de la Copa Chile 2026. Los azules se impusieron por la cuenta mínima en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar de La Calera y abrocharon su clasificación a la siguiente ronda del certamen. Por su parte, el Uni Uni dijo adiós tras culminar en el tercer puesto del Grupo D.
Fernando Gago guardó a algunos de sus titulares pensando en el Campeonato Nacional, pero eso no fue impedimento para dominar de inicio a fin el compromiso ante los del Valle del Aconcagua y sacar pasajes a la ronda de los dieciséis mejores del torneo.
El gol de San Felipe vs U de Chile
Universidad de Chile fue ampliamente superior a Unión San Felipe y encontró rápidamente la apertura del marcador. En el minuto 8 de la primera mitad, Lucas Barrera envió un balón en profundidad buscando a Nicolás Fernández, quien aprovechó una mala salida del portero Leandro Cañete para anotar el 1-0 que terminó siendo definitivo.
De ahí en más el Romántico Viajero manejó el resultado, y si bien tuvo opciones para aumentar el marcador, no pudo hacerlo producto de la actuación del guardameta del Uni Uni y la poca efectividad de sus atacantes.
Estadísticas de San Felipe vs U de Chile
- Nicolás Fernández 8′
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Canete
Sepulveda
Alfonso
Sánchez
Farías
Patricio
Martínez
Álvarez
Perales
Fuentes
Díaz
Palmieri
David
González
Guzmán
Aravena
Muñoz
Brun
- Entrenador
-
0Juan Luvera
- Bench
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1A. Fernández
-
4Martín Ramirez
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5Diego Bravo
-
7Óscar Henríquez
-
10Gonzalo Jara
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14B. Riveros
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23Bruno Vides
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27Luis García
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34Cristián Suárez
Castellón
Fernández
Tamayo
Calderón
Emilio
Barrera
Ramírez
Poblete
Altamirano
Vásquez
Martín
Lucero
Assadi
- Entrenador
-
0Fernando Gago
- Bench
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1Cristopher Toselli
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4Diego Vargas
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7Maximiliano Guerrero
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21Vadim Romanov
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22Matías Zaldivia
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26Matías Riquelme
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28Agustín Arce
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32Gonzalo Reyna
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38Diego Antonio Cofré Núñez
¿Cuándo vuelven a jugar la San Felipe y U de Chile?
Unión San Felipe volverá a jugar el próximo sábado 8 de agosto desde las 12:30 horas frente a Deportes Recoleta en el Estadio Municipal de San Felipe por la fecha 19 de la Primera B 2026.
Por su parte, Universidad de Chile saltará nuevamente a la cancha el próximo domingo 9 de agosto a las 20:00 horas ante Palestino en el Estadio Nacional por la fecha 18 del Campeonato Nacional 2026.