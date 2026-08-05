Datos Clave Van por el mismo jugador: Colo Colo, U de Chile y U Católica quieren a Iván Román Quieren mandarlo a préstamo: El DT Eduardo Domínguez no lo quiere en Atletico Mineiro Difícil negociación: La idea es cederlo a otro equipo de Brasil o Argentina

Colo Colo, U de Chile y U Católica están interesados en contar con el defensa chileno Iván Román, jugador que milita en Atlético Mineiro de Brasil, aunque el elenco de Belo Horizonte busca mandarlo a préstamo, ya que no está en los planes del director técnico Eduardo Domínguez.

Según dio a conocer el periodista José Tomás Fernández, los tres grandes elencos de nuestro país están interesados en hacer la gestión por el futbolista, aunque con distintas necesidades y posibilidades de contar con él.

Iván Román en la mira de Colo Colo, U de Chile y U Católica

Por el lado de Colo Colo, la idea de fichar a Iván Román es potenciar la zona defensiva pensando en la casi segura clasificación a la Copa Libertadores 2027. Los Albos están tomándose en serio este mercado de fichajes (prueba de ello es la llegada de Vozinha) y piensan adelantar trabajo para el torneo continental y no estar a última hora fichando en enero próximo.

U de Chile, en tanto, lo quiere para ser titular ya: si bien la zaga es la zona más segura del equipo de Fernando Gago, un nombre como Román llega a darle jerarquía, sobre todo pensando en que han habido lesiones como las de Matías Zaldivia y Nicolás Ramírez, además de una posible partida de Bianneider Tamayo y el bajo rendimiento de Franco Calderón.

Finalmente, U Católica busca cubrirse ante un eventual adiós de Daniel González, y qué mejor que hacerlo con un jugador que ya está probado en el Campeonato Nacional (en Palestino), tiene experiencia en la Selección Chilena, y está en el fútbol brasileño.

El problema para los tres elencos chilenos es que Atlético Mineiro sigue confiando en el proyecto del jugador, por lo que buscan cederlo a otro equipo de Brasil o a uno de Argentina, y no planean una vuelta al fútbol chileno, por lo que debe haber una buena negociación de quien lo quiera.

Los números de Iván Román en Atlético Mineiro

Iván Román llegó en 2025 a Atlético Mineiro y ha disputado 25 partidos, completando 1.531 minutos, anotando un gol y recibiendo siete tarjetas amarillas.

También suma dos presencias en el equipo sub 20.

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